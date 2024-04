Tunnel du Mont Blanc Travaux de rénovation de la voûte

Les équipes du Tunnel du Mont Blanc réaliseront en 2024 le premier chantier-test de rénovation de la voûte sur deux portions de 300 mètres chacune. Ce projet, initialement programmé en 2023, avait été reporté d’un an par les États français et Italien réunis en Commission Intergouvernementale, afin de garantir une bonne connectivité entre la France et l’Italie à l’occasion de l’éboulement sur la A43 en Maurienne.

Pour la réalisation de ce chantier, le Tunnel du Mont Blanc sera totalement fermé au trafic à partir du lundi 2 septembre, 17 h 00, jusqu'au lundi 16 décembre 2024, 17 h 00.

Cette période a été choisie en collaboration avec les préfectures de la Haute-Savoie et de la Vallée d’Aoste, l’automne étant considéré comme la période la moins impactante pour le tourisme, notamment pour les véhicules légers, les premiers utilisateurs du tunnel (68% du trafic en 2023) et pour l’économie des deux régions.

Le type des travaux, les caractéristiques géométriques du tunnel, la nécessité de démonter toutes les installations technologiques dans les zones d'intervention et la sécurité des travailleurs ne permettent en aucun cas le passage d'une circulation routière, même temporaire, pendant toute la durée du chantier.

Le Tunnel du Mont Blanc, ouvrage qui a 60 ans, est désormais le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure avec des travaux de génie civil de grande ampleur sur la dalle qui supporte la chaussée ainsi que sur la voûte.

Pour la rénovation future de la voûte, le tunnel procède en 2024 et 2025 à deux phases-tests de travaux expérimentaux, qui permettront d'identifier le meilleur mode opératoire pour la suite.

Le TMB-GEIE, ainsi que les entreprises et les équipes mobilisées, s’engagent dès à présent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté, afin de limiter la période de fermeture dans les délais prévus.

Les deux concessionnaires ATMB et SITMB continuent de travailler avec les autorités des deux Pays pour proposer les meilleures solutions alternatives de liaison entre la France et l’Italie pour la réalisation de ces travaux d’ampleur.