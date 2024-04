Printemps Théâtral – Deuxième soirée

La 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédération Valdotaine de Théâtre Populaire (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste aux côtés de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera au Théâtre Splendor, samedi 20 avril à 21h, les compagnies La Tor de Babel (groupe mixte) et Tan Pe Ri-Ye de Saint-Marcel.

La soirée sera également animée par les musiciens Michel Juglair et Roger Deffeyes.

Voici les informations supplémentaires :

La Tor de Babel

« La Tsandzagnoula »

(Tsandzagnoula est un terme inventé)

Pièce écrite par Ettore Champrétavy

Mise en scène : Myriam Clusaz

Scénographie : Loris Suino

Assistante à la mise en scène, lumières et musique : Antonella Empereur

Maquillage : Viviana Borre

Acteurs : Noélie Benato, Pamela Blanc, Ettore Champrétavy, Denise Chevrère, Michela Costabloz, Annie Coutier, Didier Coutier, Amélie Del Vento, Martine Denarier, Maurice Denarier,

Claudio Fenoil, Charlène Ferrod, Richard Ferrod, Diego Lale-Murix, Aicha Montrosset,

Dorothea Montrosset, Ginevra Montrosset, Manuela Naudin, Margot Ronc, Thierry Ronc,

Eméric Suino, Emilie Suino, Jérémie Suino, Loris Suino et Nicolas Suino

Une pièce… qui rencontrera Nataline tombant dans le trou d’un monde fantastique?

« Cette année la « cocca dùra » (noyau dur) rayonnera d’énergie plus que jamais aux côtés des nouvelles entrées, Richard Ferrod, Ginevra Montrosset et Eméric Suino, parmi les jeunes acteurs - dit Ettore Champrétavy, président de La Tor de Babel depuis le début –. Je trouve incroyable de voir à quel point les jeunes acteurs veulent s’impliquer dans tout ce que fait la Tor de Babel. Je suis étonné et fier de cela et j’espère que le public s’amusera beaucoup avec cette pièce ».

Petite histoire de La Tor de Babel

La Tor de Babel est née en 1993 comme une troupe « hors des confins » unie pour le plaisir de fêter, amuser, danser, chanter et rebondir le cœur et l'âme et qui refuse la vulgarité et la banalité.

Cette équipe réunit des acteurs qui viennent de différentes municipalités de la Vallée d'Aoste.

Pendant toutes ces années, plus de 150 acteurs avec leurs 20 patois différents ont permis de représenter quelques centaines de personnages.

La Tor de Babel, avec les pièces «Payoule» écrite par Ettore Champrétavy et Paul Vallet et «La Caèya», a gagné le Prix Magui Maquignaz en 2008 (2ème édition) et l’un de trois en 2016 (8ème édition).

Tan Pe Ri-Ye

« La zustise l’è coumèn la loutèic… »

(La justice est comme la loterie)

Pièce écrite par la compagnie

Collaborateurs : Davide Crétier et Loredana Donà

Technicienne son : Elena Spalla

Acteurs: Andrea Bionaz, Nicole Bionaz, Sophie Bétemps, Katia Cerise,

Patrizia Juglair, Elisa Pieiller, Enrica Pieiller et Monica Spalla

Une pièce…comme dans un jeu de flics et de voleurs… une cascade de malentendus

« Tan Pe-Ri-Ye est toujours active sur le terroir avec plusieurs initiatives à partir de celles de la Fédération - dit Elisa Pieiller, la présidente de Tan Pe-Ri-Ye depuis 2016 –, comme la « Fête de Théâtre » qui, biennale, est en programme pour l’automne prochain ou ce rendez-vous de printemps source de fierté et de satisfaction ; une étape que l’on attend toujours avec joie ».

Petite histoire de Tan Pe Ri-Ye

Le nom Tan Pe Ri-Ye résume exactement l’esprit et la façon de vivre le théâtre : solidarité et moments agréables font que les personnages sont drôles et toujours amusants !

Les pièces sont écrites par les acteurs et représentent la réalité qui nous entoure.

Au Printemps Théâtral depuis le 26 avril 2003 avec la pièce « Erba di tien », la compagnie a gagné en 2010 le quatrième prix du concours « Magui Maquignaz » avec la pièce « Alisse î moundo dî merda-fér » écrite par elle-même. La devise de la compagnie pour saluer le public et les supporteurs Mar'oulèn est toujours : « Tan Pe Ri-ye vou saluon é vou djon a la prumie ! ».

Billets

Tous les billets disponibles pour toutes les soirées du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h le soir de chaque spectacle.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP.

Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.