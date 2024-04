Autour de la Rencontre : premier rendez-vous

La Présidence de la Région informe que dans le cadre du projet « Autour de la Rencontre » né parallèlement à la manifestation qui rassemble chaque année les émigrés valdôtains, à l’occasion de la 48ème édition de la Rencontre valdôtaine qui se tiendra dimanche 4 août à Champdepraz, quatre moments de réflexion et d'approfondissement sur l'émigration d'hier et d'aujourd'hui sont proposés au public.

Le premier rendez-vous, prévu pour jeudi 2 mai, à 18 heures, dans la salle Maria Ida Viglino du palais régional, met en lumière une chercheuse qui se penche depuis plusieurs années sur le phénomène migratoire de la Vallée d'Aoste : Michela Ceccarelli. Membre du Comité scientifique de la Fondation Chanoux et responsable du projet Émigration 2.0, cette auteure de publications qui rassemblent des témoignages et des expériences directes de la « communauté » valdôtaine à l'étranger présente son dernier ouvrage intitulé « Plusieurs pays, une seule région – Histoires d'immigrés et d'émigrés en Vallée d'Aoste ».

Pour Michela Ceccarelli, cette soirée constituera l'occasion de présenter les protagonistes de sa recherche, qui ne sont pas uniquement des Valdôtains ayant quitté la Vallée d’Aoste, mais aussi des personnes qui ont choisi d'immigrer dans notre région. Ainsi, le témoignage de Davide Pierini, installé depuis des années en Californie, sera suivi de la présentation par Michela Ceccarelli de Zie Simplice, un jeune Ivoirien immigré en Vallée d'Aoste.

Dans ses ouvrages, Michela Ceccarelli propose une réflexion anthropologique et sociale sur le phénomène qui a caractérisé, et continue de caractériser, la réalité valdôtaine, mais pour des raisons différentes de celles de l'après-guerre.

Après la littérature, le calendrier « Autour de la Rencontre » s'ouvrira au cinéma : en effet, à Aoste, vendredi 31 mai (à 18 heures), le Cinéma de la Ville proposera la projection du film d'animation franco-italo-suisse « Interdit aux chiens et aux Italiens » du réalisateur Alain Ughetto. Cette soirée est organisée avec l'AIACE-Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai Vallée d'Aoste.

« Les émigrés et l'éducation : les Pro-Schola de Champdepraz et de Challand-Saint-Victor », tel est le titre du troisième événement inséré dans le cadre du projet axé autour de la Rencontre : il s’agit d’une conférence prévue vendredi 12 juillet, à 20 heures 30, dans la salle polyvalente de Champdepraz. La soirée s’articulera autour de documents et de témoignages recueillis par les deux associations d’émigrés de Paris.

Le dernier rendez-vous se tiendra lors de la Rencontre de Champdepraz, le 4 août : à partir de 15 heures, c’est dans la salle polyvalente du village que se tiendra l'exposition « La mémoire de l'émigration ».

Le programme de l’exposition « Autour de la Rencontre 2024 » est le fruit d’une collaboration entre la Région, la Commune de Champdepraz et la Fondation Émile Chanoux.

AUTOUR DE LA RENCONTRE

