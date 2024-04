Printemps Théâtral – Troisième soirée

La 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera au Théâtre Splendor, samedi 27 avril 2024 à 21h, les compagnies Lo Trèn et Lo Pitché Trèn de Verrayes et Le-S-Ami dou Patoué de Nus. La soirée sera animée par des pauses musicales.

Voilà les infos supplémentaires :

Lo Pitché Trèn

« Le Fantacatro »





Pièce ecrite par Ettore Champrétavy

Responsables des jeunes acteurs : Joël Cena, Selena Cignetti et Rouja Meynet

Jeunes acteurs : Ariel Dandres, Luce Foudon, Sébastien Machet,

Iris Mathamel, Yari Porliod, Lyam Porliod et Philippe Ronc





Une pièce… quatre super pouvoirs bizarres et très amusants





et





Lo Trèn

« Tascapàn Louis deut sac ross ! »

(Louis Tascapàn detto sacco rosso !)





D’après une pièce de Erminio Macario adaptée et traduite par la compagnie

Acteurs : Elodie Charles, Corinne Foudon, Corrado Foudon, Elena Foudon, Mathieu Foudon,

Yro Porliod, Alizée Ronc, Fabio Ronc, Marisa Voulaz et Mathieu Yeuilla





Une pièce…les mensonges ont des jambes courtes, très courtes en effet !





«Cette année aussi, nous nous sommes inspirés d’une pièce de Macario pour entrelacer une blague faite par certains verrayons il y a de nombreuses années - dit Corinne Foudon la présidente de Lo Trèn depuis 2022 –. Nous sommes heureux de revenir au Printemps et contents de nos jeunes acteurs « Lo Pitché Trèn » qui, comme l’année dernière, monteront sur scène avec une leur propre courte pièce».





Petite histoire de Lo Trèn





Née en 1993 par la volonté de Giuliana Cerise qui a écrit la première pièce, le nom de la compagnie rappelle la peur des Véayòn pour le transport ferroviaire et l'angoisse de l'énorme nuage noir le long de la Doire Baltée accompagné par un bruit terrible.

Après la grande inondation du 2000, qui a détruit beaucoup de matériel, le groupe a dû faire une pause, mais en 2006 grâce à Elena Foudon, l’activité théâtrale reprend.

Au fil du temps Lo Trèn a toujours présenté des pièces amusantes et originales.

Depuis 2019 Joël Cena et Rouja Meynet, parmi les acteurs de Lo Trèn, ont commencé à suivre les très jeunes de la compagnie pour les faire jouer aussi dans des pièces autonomes. Ce groupe est appelé Lo Pitché Trèn.





Le-S-Ami dou Patoué

« L’amour a 2.600 métre »

(L’amore a 2.600 metri)





Pièce écrite par Fabio Henriod

Acteurs : Denise Chabloz, Louiselle Chabloz, Luca Elex, Nicole Favre,

Fabio Henriod, Stephanie Mathiou, Pier Giorgio Mosquet, Jean Pession,

Elena Rosset et Matteo Vuillermoz





Une pièce… rocambolesques liaisons… en altitude





« Cette année vont débuter dans le rang de notre compagnie Louiselle Chabloz, Nicole Favre et Elena Rosset. – dit Luca Elex président de Le-S-Ami dou Patoué depuis 2012 et acteur -. Pour nous, participer au Printemps est toujours une satisfaction avec l’idée de pouvoir amuser le public et nous-mêmes, à partir des répétitions qui sont aussi l’occasion de se retrouver ».





Petite histoire de Le-S-Ami dou Patoué





Née en 1997 par la volonté de Germain Vuillermoz « pour l'amour du pays et pour ne pas laisser mourir le patois», la troupe est formée par de acteurs très vifs et brillants, qui jouent des pièces écrites par eux-mêmes et qui ont la volonté de s’amuser et d’amuser les spectateurs.

Pour la compagnie, le Printemps Théâtral est toujours un grand événement et toujours attendu avec joie, lui permet de faire du théâtre maintenant vivante la tradition en racontant des histoires drôles ou en revisitant la vie quotidienne avec humour, ironie et passion, pour s’améliorer et pour ne pas oublier les ancêtres et leurs œuvres !

_ _ _ _ _





Billets





Tous les billets disponibles pour toutes les soirées du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h la soir de chaque spectacle.

Entrée 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP. Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com .

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.