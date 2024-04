Le Comité de suivi du programme Interreg France-Italie ALCOTRA s’est réuni à Aymavilles en Vallée d’Aoste

Renzo Testolin, Président de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste a accueilli tout le partenariat franco-italien du Programme Interreg France Italie ALCOTRA le mardi 9 avril en Vallée d’Aoste dans les locaux de la Granzde du Château d’Aymavilles (AO)* .

Luciano Caveri, Assesseur de la Région Autonome Vallée d’Aoste aux affaires européennes, de l’innovation, du PNRR et des politiques nationales de la montagne et Nicolas Daragon, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux finances, à l’administration générale, aux ressources humaines et aux fonds européens ont coprésidé le Comité de suivi ALCOTRA.

Le partenariat a souligné la très bonne gestion du Programme ALCOTRA 2014-2020. Nicolas Daragon, Autorité de gestion en charge de la mise en œuvre du Programme a indiqué : « Le taux de réalisation du Programme devrait atteindre 98% ce qui, au-delà d’un très bon résultat, est surtout une chance pour le territoire ALCOTRA de bénéficier de toute l’enveloppe FEDER. Ainsi ce sont plus de 196M€ de crédits FEDER qui sont entièrement utilisés pour le développement de ce territoire transfrontalier et le financement de plus de 200 projets de qualité. »

Luciano Caveri a rappelé « Les liens historiques et culturels de la Vallée d’Aoste avec la France et l’importance de cette vision territoriale qu’accompagne les Plans intégrés territoriaux ». En effet, le Comité de suivi a sélectionné les stratégies des six Plans Intégrés TERritoriaux (PITER+) 2021-2027. En ligne avec l’objectif de l’Union de promouvoir « Une Europe plus proche des citoyens », le Comité de suivi souhaite poursuivre et renforcer son approche territoriale des PITER 2014 - 2020 en accompagnant les territoires de coopération déjà constitués en améliorant la qualité des stratégies et des projets avec un budget du Fonds européen de développement régional de 5,7 M€ par Plan.

Ce comité de suivi a validé le contenu et le calendrier du prochain appel à projets simples thématiques qui sera lancé fin avril et qui sera ouvert jusqu’en novembre prochain. Toutes les informations seront publiées sur le site internet du Programme et la Région Auvergne Rhône Alpes, Autorité de gestion du Programme mettra en place une action de communication soutenue auprès de bénéficiaires potentiels.

Le Comité de suivi a aussi pris connaissance des 23 micro-projets déposés et du calendrier de leur instruction et de leur sélection.

Certains membres du Conseil des jeunes ALCOTRA 2023-2024, premier conseil transfrontalier à être créé à l’échelle européenne en 2022, ont présenté les projets auxquels ils ont attribué le « Label Jeunes » dans le cadre des appels à projets « Nouveaux défis et Gouvernance ».

La veille du Comité de suivi, les visites au Château Sarriod de la Tour de Saint-Pierre, rénové dans le cadre du projet ALCOTRA 2014-2020 PARCOURS des patrimoines, de passages en château et au Musée régional de Sciences naturelles E. Noussan de Saint-Pierre, rénové dans le cadre du projet ALCOTRA 2014-2020 Alpes’Interprétation ont été organisées.

ALCOTRA, Alpes Latines Coopération Transfrontalière, est un programme européen de coopération transfrontalière entre la France et l’Italie. La Région AUVERGNE-RHONE-ALPES est Autorité de gestion du Programme. Le Comité de suivi est composé notamment des Etats membres France et Italie, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Départements de la Savoie, Haute-Savoie, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, des Régions Piémont, Ligurie et de la Région Autonome Vallée d’Aoste, des Provinces de Cuneo et d’Imperia et de la Ville Métropolitaine de Turin, de la Commission européenne. Doté d’un budget de 182,3 M€ de FEDER pour la période 2021-2027, ALCOTRA se mobilise sur des priorités telles que l’environnement, le réchauffement climatique, l’innovation, la formation, la jeunesse et la territorialisation.

* L’espace d'exposition du Consortium des vins de la Vallée d'Aoste situé au rez-de-chaussée du du Château d’Aymavilles a été financé par le Programme ALCOTRA dans le cadre du Projet Vi.A - La route des vignobles alpins. L’objectif de ce projet de la période de programmation 2014-2020, a été de valoriser les nouvelles routes de découverte œnotouristique sur les deux côtés des Alpes occidentales, en proposant un itinéraire thématique qui intègre l’offre touristique renommée et qui valorise les spécificités des territoires concernés d’un point de vue œnologique, gastronomique, géographique, historique et culturel. Parmi d’autres lieux symboliques pour l’œnotourisme, le Château d’Aymavilles a fait l’objet d’interventions spécifiques pour rendre la visite des vignes plus dynamique et assurer un accueil du public de qualité.