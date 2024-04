L’Assesseur Luciano Caveri a rencontré les dirigeants de l'Agence Universitaire de la Francophonie

Sujet de la discussion la coopération francophone Européenne et extra Européenne et les perspectives de développement offertes par l'interaction entre francophonie scientifique et service aux territoires.

Du point de vue de la réciprocité et de dialogue interculturel, les professeurs Olfa Zeribi et Emilian Cioc, respectivement directrice et directeur adjoint de l'AUF - Europe de l'Ouest, ont exprimés un vif intérêt pour le particularisme de la Vallée d'Aoste et pour l'analyse approfondie d'éventuelles pistes des projets communs.

L’Assesseur Caveri a confirmé son intérêt pour l'action en faveur de la langue française, en proposant le bureau Vallée d'Aoste à Bruxelles comme lieu de discussion sur des projets concrets, compte tenu des actions de l'Agence au sein de l'Union européenne.