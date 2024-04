La Vallée d’Aoste accueillera le 16 avril, à Saint-Vincent, le Bureau de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)

L’Assessorat des affaires européennes, de l’innovation, du PNRR et des politiques nationales de la montagne communique que la Région autonome Vallée d’Aoste accueillera le Bureau de l'Association internationale des Régions Francophones qui aura lieu le 16 avril, à partir de 9 heures, au centre de congrès du Grand Hôtel Billia, à Saint-Vincent.

La journée débutera par les vœux des autorités de la Région autonome de la Vallée d’Aoste et de l'Association internationale des régions francophones (AIRF), qui souligneront l'importance de la coopération régionale et internationale, en particulier en ce qui concerne la protection des minorités linguistiques. Le Bureau de l'AIRF se penchera ensuite sur des priorités essentielles telles que l'affirmation du rôle des régions, la promotion de l'économie francophone et l'attention portée aux questions relatives à la jeunesse, à l'environnement et au Sahel.

La matinée se poursuivra par un séminaire politique sur la formation professionnelle, afin de réfléchir à la manière d'améliorer les parcours de formation des jeunes et de promouvoir l'emploi grâce à des actions de collaboration entre les régions membres de l'AIRF.

L'après-midi, les participants auront l'occasion de visiter des réalités significatives du territoire en rapport avec les thèmes clés évoqués au cours de la matinée. Le déjeuner et la visite de la Fondation pour la formation professionnelle en tourisme à Châtillon permettront aux invités de découvrir les initiatives et les programmes de formation dédiés au secteur du tourisme. La visite de la CVA offre l'opportunité d'illustrer aux invités les politiques et les pratiques de la région en matière d'énergie renouvelable et de durabilité environnementale, conformément à l'ordre du jour de la réunion, qui inclut le thème "Environnement, eau, énergie, climat".

Les deux visites sont l'occasion pour les invités d'échanger des expériences et des connaissances avec les acteurs locaux, ouvrant ainsi la voie à une collaboration future et au partage des meilleures pratiques dans les secteurs de l'énergie et du tourisme.

Selon le Président de la Région cet événement représente une occasion importante de renforcer le rôle international de la Région et de promouvoir la coopération entre les communautés francophones. D'une part, il s'agit de renforcer le rôle des Régions, de mettre en valeur leurs spécificités et de promouvoir la coopération entre elles, en mettant l'accent sur la coopération internationale à travers l'Association internationale des Régions francophones (AIRF). En outre, l'événement vise à mettre en lumière des priorités thématiques cruciales, telles que l'environnement, l'eau, l'énergie, le climat et la situation au Sahel, répondant ainsi aux défis mondiaux et promouvant le développement durable.

Selon l’Assesseur aux affaires européennes, innovation, du PNRR et des politiques nationales de la montagne la Région autonome Vallée d’Aoste étant activement engagée dans la protection des minorités linguistiques, la promotion d'un parcours politique synergique avec les populations francophones au niveau national et international par le biais de l'AIRF est une priorité absolue pour le gouvernement régional. La décision d'accueillir cette réunion du Bureau en Vallée d'Aoste démontre l'importance accordée par la Région à la promotion de la diversité linguistique et culturelle, consolidant ainsi les relations avec d'autres régions et contribuant au développement d'initiatives conjointes visant à la protection et à la promotion des langues minoritaires.