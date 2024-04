Printemps Théâtral – Quatrième soirée

La 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédération Valdôtaine de Théâtre Populaire (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera samedi 4 mai à 21h au Théâtre Splendor, les compagnies Le Badeun de Chouéléy de Saint-Christophe et Le Beurt et Boun de Pollein. La soirée sera animée par des pauses musicales.

Le Badeun de Chouéléy "Le bouignet a la fountin-a" (Frittelle alla fontina)

Pièce écrite par la compagnie Mise en scène : Silvana Cheney Collaborateurs : René Betemps et Marco Frassy Acteurs : Matteo Barrel, Marco Betemps, Mélanie Betemps, Elisa Bionaz, Marco Boch, Cloe Celesia, Simona Chenal, Silvana Cheney, Jean Courtil, Luciano Fonte, André Frassy, Alice Gemelli, Davide Gemelli, Simone Gemelli, Lidia Henriet, Mathieu Lambot, Nicole Lambot, Mathieu Réan et Jérémy Voulaz

Une pièce… Le beignets à la fontina de deux colporteurs maladroits et... clients bizarres

"Cette année aussi, dans le rôle de grand-mère, ce que je fais bien vu mon âge - dit en souriant Lidia Henriet la présidente depuis le début de Le Badeun de Chouéléy –, je serai sur scène avec les mêmes émotions que toujours en cherchant la même concentration. Je dois dire bravo à mes collègues acteurs et aux très jeunes, capables et volontaires, qui me rappellent mes débuts et à la façon dont les temps ont changé".

Petite histoire de Le Badeun de Chouéléy

La compagnie est née en 1992, à l'occasion du carnaval de Sorreley, dans le but de s’amuser, d’amuser le public et de passer du bon temps en bonne compagnie. Les pièces sont écrites par la troupe même, dirigée au début par Magui Bétemps et aujourd’hui, par Silvana Cheney dans le double rôle d’actrice et responsable de la mise en scène. Pendant son histoire, la compagnie a connu, de temps en temps, un changement de génération et aujourd'hui l’âge de ses acteurs varie de huit à quatre-vingts ans.

Le Beurt et Boun "L’è pa comme semble" (Non è come sembra)

Pièce écrite : par Rhémy Celesia, d’une idée de la compagnie Acteurs : Panasie Barailler, Elodie Celesia, André Celesia, Maurice Celesia, Rhémy Celesia, Gilles Dalbard, Sara Ducly, Laurent Joux, Valérie Marguerettaz, Mery Pont, Nicole Tognan, Pierre Yeuillaz et Lucien Yeuillaz

Une pièce… un médecin, des cas cliniques étranges et une ligne téléphonique très chaude !

"Je suis heureuse que Panasie, Elodie, Sara, Nicole, Pierre et Lucien vont débuter au Printemps - dit Valérie Marguerettaz la présidente de Le Beurt et Boun depuis 2017 –. Ce sont presque tous des « enfants de la balle » tandis que leurs parents ont joué dans le passé dans la compagnie qui, ainsi, peut continuer son voyage théâtral".

Petite histoire de Le Beurt et Boun

Le Beurt et Boun est née en 1995, après que l'administration communale demanda à Giorgio Celesia, un vétéran du théâtre, de créer un nouveau groupe théâtral pour fêter le patois lors du Concours Cerlogne à Pollein. Depuis lors, elle amuse son public, mais s’amuse elle-même pendant les répétitions ; et sur la scène il arrive très souvent que les acteurs se jouent des tours entre eux ! La compagnie fait ses débuts au Printemps Théâtral en 2000 et pour l'occasion commence à écrire de nouvelles comédies. Comme chaque année, le 24 avril pour la fête de San Giorgio patron de la commune, Le Beurt et Boun a joué dans une pièce à la Grand-Place de Pollein et a invité à se produire également la compagnie Tan Pe Ri-Ye de Saint-Marcel.

Tous les billets disponibles pour toutes les soirées du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h la soir de chaque spectacle. L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP. Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com. La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.