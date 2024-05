Séjour formatif à Saint-Nicolas : Découvertes et aventures pour les jeunes de 14 à 18 ans

Le Centre d’études francoprovençales René Willien et la Coopérative Indaco s.c.s proposent un séjour formatif de cinq jours, du 17 au 21 juin 2024, à Saint-Nicolas, pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans : une expérience fantastique de partage et de découvertes, de jeu, de sport et de divulgation scientifique dans un cadre merveilleux. L'initiative a pu se concrétiser grâce à la contribution de la Région autonome Vallée d'Aoste, Assessorat aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles (projet 3/2023 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI).

L'objectif de la semaine est de stimuler les jeunes à l'observation du territoire, entendu comme espace naturel (les montagnes, le climat, la végétation), comme espace transformé par l'homme (les villes, les villages, les infrastructures) et comme espace social et culturel (la population, ses langues, les noms de lieu), avec un focus sur les traditions culturelles de l'aire francoprovençale, à la découverte du territoire et de l’environnement alpin. Des activités ludiques et sportives sont prévues tous les jours : fiolet, rafting et trekking, des promenades, des excursions guidées et des expériences manuelles et créatives.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, rendez-vous sur https://www.coopindaco.com/montagnes-decouvertes/.