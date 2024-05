Les lauréats du concours "Eclairer le chemin: l'avenir du français en Vallée d'Aoste"

Stimuler une réflexion approfondie et structurée sur l'utilisation et la perception du français par les jeunes valdôtains dans les écoles supérieures de la région. C'était l'objectif du concours "Eclairer le chemin: l'avenir du français en Vallée d'Aoste", organisé par le Conseil des Jeunes Valdôtains, en collaboration avec le Conseil de la Vallée et l’Assessorat régional des activités et biens culturels et au système éducatif par le biais de la Surintendance aux études.

Plus d'une centaine de jeunes de l'Ecole Hôtelière de Châtillon (classes 3A, 3B, 4A, 4B) et de l'Institut Agricole Régional (classes 4A et 4B) a répondu à l'appel, en rédigeant une dissertation sur le rôle du français en Vallée d'Aoste, en abordant les opportunités et les défis qu'implique l'utilisation de la langue française et en proposant des solutions innovantes.

Vingt élèves ont été sélectionnés par le jury du concours et ont reçu une attestation de mérite au cours d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, mercredi 15 mai 2024, à la présence du Président du Conseil de la Vallée, d'un Vice-Président et d'un Conseiller Secrétaire, de l'Assesseur régional au système éducatif et du Président du Conseil des Jeunes Valdôtains.

L'attestation a été décernée aux élèves suivants, accompagnés par les professeurs Denise Jacquemod (Institut Agricole Régional) et Francesco De Janossi (Ecole Hôtelière): Thomas Agostino, Davide Caresio, Amalia Caruozzo, André Celesia, Marco Cosentino, Jacqueline Cottino, Didier Coutier, Greta Piccoli, Giulia Oberto, Sara Rosi, Remy Sedran, Etienne Verraz, Alessia Vuillermoz. L'attestation a été aussi attribuée aux élèves Michelle Badery, Andrea Gecaj, Sebastien Graziola, Alys Linty, Noelie Navillod, Amedeo Sposato, Etienne Vallomy, qui n'ont pas pu participer cet après-midi.

Après la cérémonie, les lauréats ont commencé un parcours organisé par le Conseil des Jeunes Valdôtains qui les portera à l'élaboration d'un document final qui sera l'objet d'une campagne de sensibilisation afin d'impliquer la communauté valdôtaine dans la valorisation de la langue française à travers l'organisation d'événements, d'initiatives culturelles et de rencontres éducatives.