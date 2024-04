Célébration de la francophonie : la Vallée d’Aoste au cœur des échanges internationaux

L’événement, qui s’est déroulé en présence des autorités régionales et d’une trentaine de représentants politiques et d’agents internationaux, a représenté une occasion importante d’échanger des avis sur diverses questions d’intérêt international.

Au cours de la réunion, de nombreux sujets ont été abordés, tels que l’approbation de la demande d’accréditation à l’AIRF de trois nouvelles régions – le Conseil Départemental de Ranérou (Sénégal), la Province de la Tshopo (République Démocratique du Congo) et l’ADECOB (Bénin) –, la mise à jour financière, avec le bilan 2023 et le budget 2024, et la programmation des activités pour l’année en cours. Parmi les priorités discutées au cours de la réunion figurent l’affirmation du rôle des régions francophones, la promotion de la francophonie économique, le renforcement de la culture dans la formation des jeunes, la protection de l’environnement, de l’eau et de l’énergie, ainsi que la lutte contre les changements climatiques, avec une attention particulière pour la région du Sahel. Il a également été rappelé que l’Assemblée générale annuelle de l’Association se tiendra du 9 au 11 juillet à Cotonou, au Bénin.

La matinée s’est poursuivie par un séminaire politique sur la formation professionnelle des jeunes, dans le but de partager les bonnes pratiques pour améliorer les parcours de formation et promouvoir l’emploi à travers des actions de collaboration entre les régions membres de l’AIRF. Pour la région Vallée d’Aoste, la Surintendante aux écoles, la coordinatrice du Département des politiques du travail et de la formation, le représentant la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, et le vice-président de l’Association des hôteliers de la Vallée d'Aoste (ADAVA), ont participé en intervenant au sujet de la formation professionnelle des jeunes dans le secteur du tourisme. En particulier a été abordée la question de la demande croissante de main-d’œuvre par les entreprises, ainsi que par les gestionnaires d’équipements touristiques, compte tenu de la disponibilité de jeunes, originaires principalement de pays africains, à la recherche d’emploi. Les membres du Bureau se sont donc engagés ensemble pour identifier des solutions pratiques et durables afin de relever ce défi, en reconnaissant l’importance d'une approche inclusive et solidaire pour le futur développement économique et social de la Région Vallée d’Aoste.

L’après-midi, les participants ont eu l’occasion de visiter la Fondation pour la formation professionnelle touristique de Châtillon et de rencontrer les représentants de l’entreprise Compagnie valdôtaine des eaux (CVA). Les invités ont pu échanger des expériences et des connaissances avec les acteurs locaux, ouvrant ainsi la voie à de futures collaborations et au partage de bonnes pratiques dans les secteurs du tourisme et des énergies renouvelables.

Le Président de la Région Vallée d’Aoste a souligné l’importance de la formation des jeunes, rappelant le rôle clé de la langue française dans le contexte international. La rencontre avec les représentants de CVA a été l'occasion d’explorer les possibilités de partage de technologies et de parcours d’apprentissage. L’Assesseur aux affaires européennes, après avoir rappelé les raisons historiques de l’autonomie de la Vallée d’Aoste, riche en diversité linguistique et culturelle, a souligné la nécessité d’une coopération renforcée dans les secteurs du travail et de l’agriculture et a évoqué la transition vers des sources d’énergie plus durables, telles que le photovoltaïque, l’éolien et, en particulier, l’énergie hydroélectrique, rappelant l'importance de l’eau en tant que ressource précieuse pour notre territoire. Il a conclu en soulignant que l’organisation d’événements aussi importants témoigne de la volonté d’ouverture de la Vallée d'Aoste aux différents peuples du monde. Le représentant du Président de l’AIRF et de la Région Auvergne Rhône-Alpes a salué l’engagement de la Région Vallée d’Aoste au sein de l’AIRF, en soulignant la participation active des jeunes valdôtains à des événements tels que la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, organisée à Lyon en octobre 2023, et a enfin annoncé que la France accueillera le sommet de la Francophonie à l’automne 2024.