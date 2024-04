Aosta: Rivoluzione turistica in vista, svelato il Programma di Sviluppo Turistico

Il Comune di Aosta ha sollevato il sipario sul tanto atteso Programma di Sviluppo Turistico, un manifesto ambizioso che punta a plasmare il futuro turistico della regione. Con la pubblicazione della deliberazione n. 20, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 27 marzo, la città si prepara a un'epoca di innovazione e crescita nel settore turistico.

Il programma, redatto in conformità all'articolo 47 della legge regionale n. 11 del 1998, sarà disponibile per la consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Aosta in piazza Chanoux n.1 fino alle ore 12 di mercoledì 29 maggio. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente al processo, presentando eventuali osservazioni entro il termine suddetto, nell'interesse pubblico.

Chiunque desideri contribuire al dibattito può farlo tramite Posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it o presentando osservazioni su carta libera, in duplice copia, alla Segreteria dell'Ufficio Urbanistica. Ora è il momento di far sentire la propria voce e plasmare il futuro turistico della nostra amata città.

Inoltre, per coloro che preferiscono la comodità della consultazione online, gli elaborati sono accessibili sul sito web del Comune di Aosta, all'indirizzo https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/piano-regolatore/pubblicazione-programma-sviluppo-turistico.

Il Programma di Sviluppo Turistico non è solo un insieme di proposte; è il fondamento su cui costruiremo un futuro più radioso per Aosta e i suoi abitanti. È un invito aperto a tutti coloro che desiderano partecipare alla creazione di una destinazione turistica ancora più accattivante e sostenibile.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di dare forma al futuro della nostra città. Il destino turistico di Aosta è nelle nostre mani, e insieme possiamo fare la differenza.