Corso patentino cani 2024, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2024 del percorso formativo per proprietari e futuri proprietari di cani, finalizzato al conseguimento dell’apposito Patentino, di cui all’O.M. 3 marzo 2009.

Il corso è aperto a tutti ed è suddiviso in due parti:

- una parte teorica (obbligatoria per il conseguimento del Patentino), che sarà possibile frequentare sia in presenza, presso la sede del CELVA, sia in videoconferenza, nei giorni 20, 23, 27 e 30 maggio in orario serale;

- una parte pratica, che si svolgerà presso l’Arena Croix Noire di Aosta, nei giorni 31 maggio e 1° giugno.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 16 maggio: è necessario compilare l’apposito modulo online disponibile al link https://bit.ly/3pBHoZq e provvedere al pagamento della quota di iscrizione (20 euro per la parte teorica, obbligatoria per il conseguimento del Patentino, e 20 euro per la parte pratica).

A seguito della ricezione della mail di conferma dell'iscrizione, è necessario effettuare il versamento della quota con bonifico bancario sul c/c intestato a:

Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

IBAN: IT 94 H 05696 01200 000071031X39

indicando nella causale: Cognome e nome – corso patentino cani 2024.

Il corso è organizzato dal CELVA e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale tra CELVA, Regione Autonoma Valle d’Aosta, AUSL Valle d’Aosta e Ordine dei Medici veterinari della Valle d’Aosta.





La brochure e tutte le informazioni sul corso sono disponibili sul sito internet del CELVA, nella sezione dedicata al progetto “Se mi ami proteggimi”, all’indirizzo https://www.celva.it/it/corso-per-l-acquisizione-del-patentino-per-proprietari-di-cani/.