Il Big Bang Gabriele Maquignaz

L’esposizione, realizzata dalla Struttura Attività espositive e promozione identità culturale, è curata da Daria Jorioz e presenta al pubblico una nuova serie di lavori dell’artista di Valtournenche Gabriele Maquignaz, una ventina di opere in cui vengono proiettati sulla tela i colori acrilici contenuti in barattoli sospesi, colpiti da proiettili.

“Gabriele Maquignaz si è fatto conoscere e apprezzare sulla scena artistica nazionale per le sue creazioni e per le sue originali ed eccentriche performance artistiche - afferma l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – e l’esposizione che ora presentiamo al pubblico si compone di oltre venti tavole di arte astratta, di grande impatto espressivo, caratterizzate da magnifici colori e notevoli per la singolare tecnica esecutiva, che possono essere collocate nell’ambito dell’arte informale, con un riferimento concettuale allo spazialismo. Maquignaz ha esposto sia in Italia sia all’estero e questa è la sua prima mostra monografica ad Aosta curata dalla nostra Struttura Attività e promozione identità culturale.”

“L’artista è attratto sin dagli esordi dalla lezione di Lucio Fontana, ma anche dall’action painting e dalle varie declinazioni dell’Informale, che diventano ispirazione e chiavi di lettura del suo percorso creativo - sottolinea la curatrice Daria Jorioz “Il nuovo progetto artistico di Gabriele Maquignaz alla Chiesa di San Lorenzo ad Aosta rivela una dimensione ormai liberata da reminiscenze simboliche per diventare espressione spontanea e compiutamente creativa. Così il visitatore potrà entrare in un universo di colori squillanti e fascinose composizioni, in cui il gesto artistico ricompone articolazioni spaziali che rinviano alla complessità dell’Universo.”

La mostra è arricchita da un video e corredata da un catalogo edito dalla Tipografia Duc con testi di Angelo Crespi, Philippe Daverio, Guido Folco e Daria Jorioz, in vendita al prezzo di 14 euro.

Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico fino al 6 ottobre 2024.

Biografia

Gabriele Maquignaz nasce a Aosta nel 1972. Rivela presto un’indole creativa e nel suo percorso coniuga un forte radicamento alla sua terra alpina e al Cervino, con un interesse e una curiosità che travalicano i confini. Si forma nell’arte povera e si ispira all’arte africana, oceanica e alla pop art, guardando anche ai grandi maestri del ‘900, con particolare attenzione a Picasso, Giacometti e Matisse sino a Basquiat e Shnabel. L’eclettismo e la poliedricità lo portano a cimentarsi nella pittura, nella scultura, nella tecnica mista, nell’arte concettuale e nel design, con la realizzazione di gioielli, abiti e complementi di arredo. Partecipa a diverse mostre collettive e monografiche e sulle orme dello spazialismo ricerca una visione innovativa della terza dimensione nell’arte. Le sue opere sono acquistate da collezionisti italiani ed esteri e la visita al suo atelier ai piedi del Cervino è una esperienza di grande intensità. Hanno scritto di lui critici d’arte e giornalisti di settore tra cui Philippe Daverio e Maurizia Tazartes.