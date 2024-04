Scopri i Veri Clown Dottori: linee guida per evitare truffe e raggiri

In risposta alle segnalazioni pervenute riguardo a presunti clown che richiedono donazioni in modo ingannevole, Missione Sorriso Valle d'Aosta insieme alla Federazione Nazionale Clown Dottori desiderano mettere in luce la questione e fornire indicazioni preziose per identificare i veri professionisti e evitare truffe.

Falsa Beneficenza: Un Allarme per la Comunità

L'azione fraudolenta di individui che si spacciano per clown dottori, sfruttando il cuore generoso dei cittadini, ha destato preoccupazione e indignazione nella comunità. Questi individui, approfittando delle parole "bambino, ammalato, tumore", cercano di ottenere donazioni sotto falsi pretesti. Tuttavia, Missione Sorriso Valle d'Aosta e la Federazione Nazionale Clown Dottori vogliono sottolineare che tali comportamenti non rappresentano in alcun modo le pratiche etiche e professionali degli autentici clown dottori.

Come Riconoscere i Veri Clown Dottori

Per aiutare la cittadinanza a distinguere i veri professionisti dalla falsa beneficenza, sono state fornite linee guida essenziali:

Modus Operandi dei Veri Clown Dottori: I clown dottori autentici non raccolgono fondi porta a porta né chiedono offerte in strada o ai semafori. Si distinguono per il loro impegno continuo presso precise strutture sanitarie e non portano dolci o giocattoli ai bambini in pediatria, rispettando le norme igieniche e dietetiche ospedaliere. Promozione di Specifici Progetti: I veri clown dottori promuovono progetti specifici e svolgono le loro attività in stretta collaborazione con le strutture sanitarie locali. Diffidate da coloro che non sono in grado di spiegare chiaramente e precisamente dove operano e quali progetti supportano. Controllo delle Credenziali: Prima di effettuare una donazione, verificate attentamente le credenziali dell'associazione e chiedete informazioni dettagliate sulla provenienza dei fondi, i progetti supportati e le autorizzazioni per la raccolta.

L'Appello alle Autorità e ai Cittadini

Missione Sorriso Valle d'Aosta e la Federazione Nazionale Clown Dottori invitano la comunità a prestare attenzione e a non lasciarsi ingannare da truffatori senza scrupoli. La falsa beneficenza danneggia non solo la fiducia verso gli autentici operatori della clown terapia, ma sottrae anche risorse preziose alla collettività. Si chiede, pertanto, la collaborazione di tutti nel contrastare questo fenomeno diffuso.

Contattare le Autorità Competenti

In caso di dubbi o sospetti riguardo a individui che richiedono donazioni, è consigliabile contattare immediatamente le forze dell'ordine o la polizia municipale. Inoltre, per ulteriori informazioni sull'operato delle vere associazioni di clown dottori, è possibile contattare telefonicamente la segreteria della Federazione Nazionale Clown Dottori o l'associazione di riferimento locale, Missione Sorriso Valle d'Aosta.

Insieme, possiamo contrastare la falsa beneficenza e promuovere un sostegno autentico e significativo per chi ne ha bisogno.