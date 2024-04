Il Coordinamento dei Giovani Donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta rappresentato da Anna Mele, invita tutti a partecipare sabato 20 aprile 2024 presso la sala “Paola Cattelino” del CSV in Via Xavier de Maistre 19 ad Aosta alla Giornata delle Testimonianze denominata “Testimoni di vita, donatori per scelta”.

La mattinata sarà divisa in due momenti: dalle ore 10 alle ore 11:20 ci sarà un primo incontro riservato esclusivamente agli studenti delle classi IV del Liceo Scientifico “E. Berard” di Aosta, accompagnati dalla referente Fidas Scuola professoressa Paola Negretto. Successivamente ci sarà un secondo turno, aperto al pubblico dalle ore 11:30 fino alle ore 13:30. Le modalità di iscrizione si possono trovare sul profilo IG: giovanifidasvda cliccando sul link in bio oppure scansionando dalla grafica il QR Code. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani (dai 18 ai 30 anni) e diciamo giovani ma non più così giovani:) (over 30) nel realizzare un esperimento sociale sull’importanza della promozione e diffusione della cultura del dono del sangue e degli organi. Partner della Giornata delle Testimonianze è l’Associazione A.I.A.C.E. Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai presieduta da Alessia Gasparella che attraverso il coinvolgimento dei Giovani AIACE rappresentati da Chiara Zoja realizzeranno delle videoclip che saranno successivamente pubblicate sui profili social delle rispettive Associazioni. L'iniziativa moderata da Giuseppe Grassi presidente regionale dei donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta si baserà sull’ascolto e sul confronto con testimoni pazienti/ex-pazienti/donatori di sangue. Interverranno David Mannarino paziente talassemico, Elisa Charrier trapiantata di cuore, Gabriele Pesce ex paziente oncoematologico, Marina Massone trapiantata di midollo osseo e Rossana Olzer paziente affetta da fibrosi cistica e presidentessa della Lega Italiana Fibrosi Cistica della Valle d’Aosta. Parteciperanno Roberta Antonia Maida Coordinatrice nazionale Fidas Giovani, Ileana Armando Vice-Coordinatrice nord-ovest Fidas Giovani nazionale, Ines Talento Vice-Coordinatrice centro-sud e isole Fidas Giovani nazionale e Gaia Andrea Galanti Segretaria nazionale del Coordinamento Giovani Fidas.

A tutti è richiesta la compilazione obbligatoria della liberatoria sul consenso informato in materia di privacy, diversamente in caso di minorenne dovrà essere firmato da un genitore/tutore. La Giornata si concluderà con la Cena con Delitto ad Aosta alle ore 20 presso il Tourlé Pizza&Grill in via Xavier de Maistre 8. Il costo è di 30 euro a persona comprensivo di pizza, dolce, bere e gioco. Affrettatevi a prenotarvi dal profilo IG: giovanifidasvda cliccando sul link in bio oppure scansionando dalla grafica il QR Code. Per una scelta green tutto il materiale relativo all’evento sarà pubblicato solo ed esclusivamente sulle nostre piattaforme. Per scegliere di diventare donatore di sangue della FIDAS Valle d’Aosta puoi consultare il sito www.fidasvda.it o chiamando al 347 3945767