Séjours de l’Espace Mont-Blanc 2024: les inscriptions sont ouvertes

L’Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l’environnement communique que sont ouvertes les inscriptions aux «Séjours transfrontaliers», excursions estivales autour du massif du Mont-Blanc, adressées aux jeunes de 12 à 15 ans. Promus par le partenariat de l'Espace Mont-Blanc, avec le soutien organisationnel de la Fondation Montagne sûre, les Séjours offrent aux jeunes Valdôtains, Valaisans et Savoyards l’occasion de randonner ensemble, en découvrant l’environnement montagnard, les espaces naturels et la pérennité des liens entre les communautés du Mont-Blanc.

Trois itinéraires transfrontaliers sont au programme :

- du 21 au 26 juillet, de Rhêmes-Notre-Dame (IT) à La Thuile (IT) ;

- du 28 juillet au 02 août, de Passy (FR) à Finhaut (CH) ;

- du 04 au 09 août, de Liddes (CH) à Courmayeur (IT).

Tous les Séjours se déroulent en langue française et réunissent un maximum de douze filles et garçons, accompagnés par des professionnels de la montagne. La nouveauté pour l’été 2024 est la durée, qui passe de cinq à six jours (cinq nuitées en refuge), avec départ le dimanche e retour le vendredi. Chaque Séjour offre des activités spécifiques, comme les ateliers avec les glaciologues, les rencontres en alpage ou l’initiation à l’escalade. Une activité de reportage photographique avec smartphone sera proposée à toutes et tous les participants.

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 7 juin 2024. Les informations détaillées et le formulaire d’inscription peuvent être téléchargés à l’adresse https://www.fondazionemontagnasicura.org/progetti-in-corso/espace-mont-blanc-2024-sejours-transfrontaliers-per-ragazzi