Inaugurata la nuova sala boulder del centro di arrampicata “La Torre” ad Aosta

È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile 2024, la nuova sala boulder del centro di arrampicata “La Torre”, allestito presso la Torre Piezometrica, in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont ad Aosta.

La palestra, dotata anche di una sala didattica di arrampicata, è nata all’interno di un progetto più ampio realizzato dalla Polisportiva Lo Contrebandjé e dalla Scuola di montagna Esprisarvadzo in collaborazione con il CCS Cogne e con il patrocinio dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna con l’obiettivo di legare l’arrampicata alla conoscenza della montagna.

“Il progetto ‘La Torre’ coniuga le tanto auspicate visioni di rilancio del Cral Cogne, che presso la Torre Piezometrica ha ritrovato la sua nuova sede, con l'esperienza e la professionalità dei tecnici e guide alpine dell'Associazione Lo Contrebandjé. La nostra intenzione è di sviluppare presso questa struttura oltre alla disciplina dell'arrampicata sportiva anche altri progetti di avvicinamento agli sport di montagna e non solo: per la stagione estiva è già in programma una rassegna di eventi tra Arte e Musica patrocinata dal Comune di Aosta”, ha spiegato Giorgio Giovinazzo ricordando che la partecipazione agli eventi e attività proposte dal Cral Cogne e suoi partner è subordinata al tesseramento.



“L’inaugurazione di questo spazio – ha sottolineato il presidente della Polisportiva Lo Contrebandjé Cristian Brédy nel corso della conferenza stampa – rappresenta per noi un tassello fondamentale per il nostro progetto ‘Montagna e Apprendimento’. Crediamo che gli sport di montagna possano diventare strumenti didattici educativi, con un’applicazione che spazia dal mondo delle scuole passando attraverso l’ambito sociale per arrivare al turismo. Siamo convinti che questo progetto possa essere utile per gettare le basi di una nuova economia di montagna”.

Il progetto Montagna e apprendimento parte dalle Sale Didattiche, strutture al chiuso dove si svolge la pratica di arrampicata sportiva, come la Maison Grimpe di Ollomont e La Torre, e per arrivare ai Siti Didattici Naturali, ovvero spazi progettato ad hoc per le attività didattiche di pratica sportiva come arrampicata, avvicinamento all’alpinismo, Slackline, Highline, orientamento, escursionismo, trekking someggiato, in ambiente outdoor.

“L’apertura di questa nuova palestra – ha aggiunto Cristian Bredy – si inserisce all’interno del progetto Montagna e Apprendimento che prevede un programma più ampio portato avanti dalla Polisportiva Lo Contrebandjé per promuovere la conoscenza della montagna. Oltre ai corsi di arrampicata per bambini e adulti, presso le palestre ‘La Maison Grimpe’ di Ollomont e ‘La Torre’ di Aosta e all’avvicinamento all’arrampicata all’interno del ‘Catalogue de l’Offre’, promosso dal Comune di Aosta e rivolto alle scuole primarie, ci sono le attività di arrampicata nel progetto scolastico prescolastico ‘Quando la Neve fa Scuola’ della Fisi, quelle di arrampicata sportiva nel progetto ‘Outdoor per Tutti’ per un nuovo modello di apprendimento e socializzazione rivolto a adulti e ragazzi autistici e ‘Arrampicando s’impara la matematica’, dedicato per la scuola primaria del quartiere Dora”.



Alla conferenza stampa di inaugurazione sono intervenuti anche Cristiana Martinetto, membro delle Giunta del CONI Valle d’Aosta e delegata della FASI, Corrado Gontier, membro dell’Assemblea dei rappresentanti delle Guide Alpine della Valle d’Aosta, Corrado Cometto, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aosta, il sindaco di Aosta Gianni Nuti e l’Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi.



L’apertura della Torre è parte di una programmazione più articolata: nel mese di maggio verranno realizzati due siti naturali educativi a Doues e Bionaz, mentre per il mese di giugno sono previsti l’organizzazione di un convegno su montagna e apprendimento nella Valpelline oltre alla creazione di un parco didattico nell’area esterna della Torre Piezometrica. Un altro evento, il “Festival dell’Equilibrio”, è in programma nel mese di agosto seguito, a ottobre, da una manifestazione di street boulder ad Aosta. In autunno proseguirà il lavoro per creare una rete tra la Scuola di Montagna e le economie del territorio e per la progettazione del primo Rifugio didattico, mentre a settembre 2025 inizierà il primo di anno scolastico sperimentale nella Scuola Montagna Sarvadza.