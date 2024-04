Sui progressi politici in Corsica e Catalunya Bertin riferisce al Consiglio

Il 27 marzo scorso, l'Assemblée de Corse ha votato a favore del testo di proposta di modifica costituzionale, un passo che riguarda l'Autonomia dell'isola. Tale decisione segue l'accordo politico del 11 marzo tra il governo francese e i rappresentanti corsi. La proposta, approvata con ampia maggioranza, prevede il riconoscimento di uno Statuto di autonomia per l'isola e l'attribuzione di poteri legislativi.

Il 14 marzo, inoltre, il congresso dei deputati spagnolo ha approvato un progetto di legge di amnistia per i militanti catalani condannati o perseguiti in relazione al referendum consultivo sull'indipendenza della Catalunya del 1° ottobre 2017. Questo atto coinvolge migliaia di persone e rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di una complessa situazione politica.

Il Presidente Bertin ha sottolineato l'importanza dei prossimi sviluppi in entrambi i casi: in Francia, l'avvio del processo parlamentare e l'approvazione di una legge di revisione costituzionale seguita da una legge organica; in Spagna, l'approvazione del testo anche al Senato.

Inoltre, il Presidente ha comunicato il decesso di Aureli Argemì, avvenuto a Barcellona, personalità nota anche nella Valle. Argemì, antifranchista e indipendentista catalano, ha dedicato la sua vita alla difesa delle minoranze, alla promozione della cooperazione tra i popoli e alla pace. Il suo impegno pubblico, dalla fondazione del Ciemen all'Abbazia di Montserrat, lo ha reso un punto di riferimento per molti in Europa.

Il Presidente Bertin ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici catalani per la perdita di Aureli Argemì, ricordando con stima e rispetto il suo prezioso contributo alla causa della libertà e della giustizia.