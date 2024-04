Aosta: Modifiche viabilità zona Cogne-Quartiere Dora

La richiesta di autorizzazione, identificata come rif. UT/270/2024, è stata presentata dalla Società COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL, con sede a Issogne (AO), per ottenere l'occupazione temporanea del suolo pubblico comunale al fine di eseguire lavori di ripristino della strada, di un tratto di pista ciclabile e di parte dell'acquedotto. I lavori saranno condotti in Via Valli Valdostane (Quartiere Dora), nel tratto compreso tra la rotatoria di confluenza con via Lavoratori Vittime del Col du Mont e il sottopasso SS 26, dal 8 aprile al 24 maggio 2024, con un orario di lavoro dalle 00:00 alle 24:00. L'area di cantiere e mezzi d'opera occupa una superficie di circa 1.000,00 m2.

La società incaricata dei lavori è COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL, con sede a Issogne (AO) in Fraz. Mure snc, contattabile tramite mail all'indirizzo info@gruppobgf.it. Il responsabile/referente dell'impresa è reperibile al cellulare 327/0072877.

Si è ritenuto opportuno istituire temporanee modifiche alla circolazione nel suddetto tratto stradale al fine di permettere l'esecuzione dei lavori.

Dopo l'acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale e la valutazione degli articoli del Codice della Strada e del relativo Regolamento, è stato ordinato:

L’istituzione delle seguenti modifiche alla circolazione stradale:

Via Valli Valdostane (Quartiere Dora), nel tratto compreso tra la rotatoria di confluenza tra la via medesima e via Lavoratori Vittime del Col du Mont e il sottopasso SS 26, dall’8 aprile al 24 maggio 2024, con orario 00:00 – 24:00.

La chiusura al transito veicolare, con divieto di sosta con rimozione forzata, dell’uscita della rotatoria verso Reg. Borgnalle.

L’obbligo di svolta a destra su via Berthet per i veicoli provenienti da via Vittime Lavoratori col du Mont con direzione sud/nord se diretti verso Regione Borgnalle o verso la SS 26.

La chiusura al traffico pedonale, in tutta la zona interessata dai lavori, con obbligo per i pedoni di seguire le indicazioni presenti in loco.

Dovranno essere affisse in loco le dovute indicazioni per portare a conoscenza i pedoni, i residenti ed i conducenti dei mezzi di soccorso (i cui veicoli sono rispettivamente autorizzati al transito per raggiungere le rispettive abitazioni e per le ovvie circostanze di soccorso ed emergenza) del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi.

STABILISCE INOLTRE CHE:

via Dora Baltea rimane percorribile.

A cantiere chiuso dovrà essere ripristinata la normale circolazione veicolare e pedonale.

Qualora venga chiuso il marciapiede o la banchina, il soggetto autorizzato dovrà realizzare lungo tutto il perimetro del cantiere un apposito corridoio di transito pedonale protetto della larghezza di almeno 1,00 m, opportunamente delimitato da barriere o parapetti di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, ai sensi dell’art. 40 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

In alternativa, vige obbligo per i pedoni di proseguire lungo il marciapiede situato sul lato opposto della via, previa l’apposizione, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, della dovuta segnaletica da posizionare all’altezza degli attraversamenti pedonali più vicini, situati ai lati del cantiere.

In caso di precipitazioni atmosferiche o altre problematiche tecniche tali da non consentire l’esecuzione dei lavori in premessa, le suddette disposizioni si ritengano valide per il primo giorno utile all’effettuazione degli stessi, a condizione che la Ditta esecutrice dei lavori provveda ad avvisare preventivamente a mezzo di Posta Certificata protocollo@pec.comune.aosta.it e p.c. traffico@comune.aosta.it (Nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, si dovrà inviare la comunicazione esclusivamente tramite fax all’Ufficio del Traffico - 0165/300570 ed al Comando di Polizia Locale -0165/238184).

In caso necessiti eseguire operazioni di movimentazione materiale, alla Ditta esecutrice dei lavori siano consentite brevi chiusura del transito veicolare e pedonale lungo il tratto stradale succitato, al fine di salvaguardare la circolazione, limitatamente al tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni, a mezzo di proprio personale, il cui abbigliamento e le cui funzioni dovranno essere conformi ai dettami del NUOVO CODICE DELLA STRADA (D. Lgs. 30/4/92 n. 285) e del relativo REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE.

Debbano essere garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili ed alle eventuali attività commerciali presenti in loco.

Gli agenti preposti al Servizio di Viabilità del Comando Polizia Locale possano attuare ulteriori modifiche alla circolazione o altre imposizioni di carattere tecniche-viabilistiche ai Responsabili dei lavori.

Le suddette disposizioni possono essere modificate e revocate, in caso di eccessivi disagi alla circolazione, su giudizio del Comando di Polizia Locale o degli altri Organi di Polizia Stradale.