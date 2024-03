Printemps Théâtral - Prima serata sabato 6 aprile 2024 al Teatro Splendor

La 43ª édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, débutera avec la première pièce, samedi 6 avril 2024 à 21h au Théâtre Splendor, de la compagnie Le Digourdì de Charvensod. Pendant la soirée, présenté par les membres du Conseil d’administration de la FVTP renouvelé le 26 septembre 2023, il y aura des pauses musicales.

Voilà les infos sur la pièce qui ouvrira le Printemps Théâtral 2024 :

Le Digourdì « Lo Perdón » (Il perdono) Pièce écrite par André Comé Scénographie : Christian Quendoz Responsable des costumes : Marlène Jorrioz Technicien son : Roger Comé Technicien lumière : Rocco Andreacchio

Acteurs : Jordy Bollon, André Comé, Arnaud Comé, Michel Comé, Sophie Comé, Richard Cunéaz, Paolo Dall’Ara, Alessandro Garetta, Margot Jorrioz, Charlotte Linty, Alexis Lucianaz, Fabien Lucianaz, Amédé Quendoz, Christian Quendoz, Chryslène Quendoz, Jean-Marc Savioz, Aimé Squinabol et Julie Squinabol Une pièce... événements terrestres et d’un autre monde dans une comédie... des malentendus

« Notre pièce sera précédée et présentée d’un sketch par Le Pégno Digourdì. Pièce que, comme d’habitude et surtout cette année, confirmera notre devise « Voya de riye é de fée riye » - dit Fabien Lucianaz président de Le Digourdì depuis 2021 –. Nous sommes, en plus, heureux d’avoir, comme nouvelle entrée dans Le Digourdi, Chryslène Quendoz à son début sur scène ». Petite histoire de Le Digourdì

La compagnie théâtrale Le Digourdì est née le 15 octobre 2008, après ses débuts dans la salle de la bibliothèque de Charvensod le 17 mai 2008. Son nom vient d'un épisode amusant quand la mère d'un des acteurs a dit à son fils : « Dèh, fé pa tan lo digourdì, eh ! » ou digourdi est... un petit malin. Les pièces sont toujours écrites par les acteurs qui sont de plus en plus engagés dans différents projets (vidéo, courts-métrages, CD, podcast) au but de poursuivre le patois, de manière innovante, sympa et réfléchie. La compagnie a gagné, avec la pièce « Todzò pi digourdì » du 2018 écrite par elle-même, l’un de trois prix à l’11ème et la dernière édition de la remise du Prix Magui Maquignaz, en 2019.

Billets

Tous les billets pour toutes les soirées sont en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h la soir de chaque spectacle. L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP. Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com. La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h sera revendue.