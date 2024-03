Una sanità sempre più allo sbando?

L'indagine analizza i risultati del monitoraggio rispetto all'anno 2022 delle cosiddette reti tempo-dipendenti, ossia di quelle strutture ospedaliere il cui lavoro con i pazienti che presentano determinate patologie (cardiologiche, ictus, trauma) dipende dalle decisioni e dagli interventi che si mettono in atto nelle prime ore dall'insorgenza dei sintomi.

Il quadro consegnatoci da questa indagine non è certo confortante, visto che in quasi tutti gli approfondimenti la Valle d'Aosta si attesta fra le regioni meno performanti. Stupisce poi il dato, pari a 0, del numero di pazienti che hanno abbandonato il Pronto Soccorso prima della visita medica o in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica, viste le risposte date dall'assessore Marzi ad interpellanze presentate dalla nostra consigliera Erika Guichardaz. In particolare evidenziamo quanto dichiarato il 5 aprile 2023 in aula: "I dati richiesti nel mese di dicembre erano i seguenti. […]. Il numero di allontanamenti volontari prima di essere visitati 217. Nel periodo dal 1° gennaio al 15 marzo 2023 […] è passato a 657 il numero di allontanamenti volontari prima di essere visitati".

Attendiamo con impazienza la replica dell'Azienda USL per meglio comprendere se i punteggi insufficienti o particolarmente positivi sono da legare alle nostre specificità, a trasmissioni scorrette o a non trasmissioni dei dati.

Ancora una volta ribadiamo l'importanza di avere un osservatorio epidemiologico che possa esserci d'aiuto nell'analisi dei dati al fine di poterci fare carico dei problemi anziché negarli, viste le grandi risorse impegnate in questi ultimi anni e la mancanza di risposte verso i cittadini costretti, condizioni economiche permettendo, di fare ricorso alla sanità privata.