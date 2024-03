Aosta: Opportunità imperdibile, pubblico incanto per la vendita di 15 unità immobiliari

Verso la chiuusra del bando per il pubblico incanto per la vendita di 15 unità immobiliari a uso abitativo, facenti parte del prestigioso complesso edilizio noto come "Villette ex Impiegati Cogne", ubicato tra via Pollio Salimbeni, via Liconi, via Verraz, via Elter e corso Battaglione Aosta.

L'importo a base di gara è stato fissato a un totale di 2.279.870 euro, offrendo agli acquirenti la possibilità di accedere a un patrimonio immobiliare di grande valore ad un prezzo competitivo. L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta in aumento rispetto alla base d'asta, garantendo una procedura trasparente e equa per tutti i partecipanti.

Possono prendere parte a questo importante evento sia persone fisiche che giuridiche, a condizione che non rientrino fra i soggetti esclusi dall'art. 1471 c.c. ed ex art. 94 Dlgs 36/2023. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 28 giugno, offrendo così a tutti gli interessati un'ampia finestra temporale per preparare le proprie proposte.

Per coloro che desiderano approfondire la descrizione dettagliata dei beni oggetto di vendita e le modalità di partecipazione alla gara, è possibile consultare il disciplinare di pubblico incanto predisposto dal Servizio Patrimonio dell’Area A1 del Comune di Aosta. Questo documento, insieme a tutta la documentazione informativa relativa ai beni in vendita, è disponibile sul sito web dell’Ente, garantendo trasparenza e accessibilità a tutte le informazioni necessarie.

Per eventuali chiarimenti o domande, gli interessati possono contattare via email gli indirizzi r.sacco@comune.aosta.it e l.mammoliti@comune.aosta.it, offrendo un canale diretto di comunicazione con il Comune di Aosta per ricevere assistenza e supporto durante tutto il processo di partecipazione al pubblico incanto.

Questa è un'opportunità unica per coloro che cercano un investimento immobiliare di valore o una nuova dimora nel cuore di Aosta. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e partecipate al pubblico incanto per accedere a un patrimonio immobiliare di grande prestigio.