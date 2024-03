La Regione accanto al Comune di Aosta per intensificare la campagna di comunicazione Fermati prima

Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, coordinato dall’Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le Relazioni Intergenerazionali, con i referenti di Enti e Associazioni del territorio, ha sostenuto e condiviso sin dal loro inizio le diverse azioni del Progetto Aosta Sicura.

"Spiega l’Assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz: di cui la nuova campagna è strumento efficace e crediamo possa essere un 'ambiente' idoneo per avvicinare i ragazzi e portare alla loro attenzione tematiche estremamente attuali, sulle quali bisogna aprire la riflessione e il confronto perché l’allarme su argomenti quali la guida sicura e 'consapevole' deve essere una delle priorità delle politiche educative. Informare, educare e prevenire sono le tre azioni cardini sulle quali strutturare gli interventi del Piano Corresponsabilità Educativa & Legalità, un piano nel quale l’Assessorato crede e investe anche con il coinvolgimento delle varie istituzioni scolastiche. Un piano dove è necessario fare rete per avere risultati concreti. È per questo che abbiamo aderito come Regione alla richiesta di condivisione della campagna 'Fermati prima', per la quale ringraziamo il Comune di Aosta e i giovani di Exus.

Presentato dal Comune di Aosta e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga, il progetto in questi giorni sta lanciando una nuova iniziativa: la campagna di comunicazione 'Fermati prima', che resterà on air fino alla fine della primavera. Realizzata in collaborazione con Exus, una giovane realtà imprenditoriale di Aosta composta solo da under 25, la campagna offre un valore aggiunto al progetto di sensibilizzazione rivolto ai giovani, chiamati ad una vera consapevolezza dei propri atteggiamenti e comportamenti.

Dal progetto è nato anche il sito www.aostasicura.it, dove è possibile reperire informazioni utili e significativi spunti di riflessione.

Il progetto sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno del Tavolo tecnico sulla legalità, presieduto dall’Assessore Jean-Pierre Guichadaz, convocato per la mattinata di domani, mercoledì 27 marzo, nella sala Maria Ida Viglino.