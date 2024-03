Con “Stick It!” Comune di Aosta e Scuola Holden insieme per rendere i ragazzi protagonisti

Si chiama “Stick It!” (“Attaccalo”, “Appiccicalo”) il progetto di protagonismo giovanile promosso dall’Amministrazione comunale, segnatamente l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Scuola Holden di Torino che prenderà il via nella stagione primaverile appena iniziata per svilupparsi nei mesi prossimi, coinvolgendo ragazzi e ragazze nel racconto della propria identità attraverso forme di espressione assolutamente contemporanee e innovative quali la “sticker art” e i podcast.

Sotto la guida della celebre “scuola per narratori e narratrici” fondata nel 1994 a Torino da Alessandro Baricco, gli aderenti al progetto saranno guidati in un percorso formativo sulle tecniche della narrazione di 46 ore in programma nei mesi di aprile e di maggio, suddivise in sessioni intensive in presenza (tre fine settimana) e otto sessioni da due ore in streaming a cadenza settimanale in orario serale, che si concluderà con una fase di registrazione di un podcast. Il prodotto finale verrà veicolato attraverso il QR Code stampato su stickers che saranno diffusi sul territorio comunale.

L’obbiettivo primario del progetto è di mettere al centro le storie e il vissuto dei giovani, facendoli diventare protagonisti grazie alla realizzazione di una piattaforma per esprimersi e condividere le loro esperienza, valorizzando le loro voci e la promozione di un senso di empowerment nella comunità giovanile.

I ragazzi selezionati racconteranno di sé, guardandosi allo specchio con profonda introspezione, del rapporto con l’altro e con la società di cui sono parte attiva anche se non sempre consapevole, in un percorso fatto non solo di parole ma anche di visioni, immagini, sensazioni ed emozioni.

Per partecipare al progetto bisognerà rispondere entro il prossimo 7 aprile all’avviso che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Aosta, allegando una breve biografia. Saranno selezionati/e otto giovani valdostani/e dai 18 ai 25 anni che prenderanno parte al percorso formativo.

A guidare i ragazzi nel percorso formativo ideato dalla Scuola Holden sarà un docente d’eccezione, Mauro Pescio, attore di cinema, teatro e televisione, autore teatrale e radiofonico, podcaster.

Pescio, nato e cresciuto in provincia di Novara, dopo essersi diplomato alla Civica Scuola di teatro “Paolo Grassi” di Milano, si è trasferito a Roma dove ha fondato una compagnia teatrale con cui ha lavorato per oltre 10 anni.

Dal 2013 è autore per Radio24, Radio2, Radio3, Audible, Chora e Raiplaysound. Tra i suoi podcast più noti vi sono “La Piena”, “Genova per tutti”, “La cattura” e “Io ero il milanese” (quest’ultimo anche edito come libro per Mondadori).

"Il verbo inglese “to stick” ha diversi significati, vuol dire “appiccicare”, “attaccare”, “affiggere” ma anche “persistere”, “non mollare”, “non darsi per vinto”, “sostenere”, “aiutare”. Con “Stick It!”, e grazie alla collaborazione con una realtà prestigiosa del mondo della cultura quale la Scuola Holden - commenta l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco - vogliamo mettere al centro della scena i ragazzi e le ragazze, unendo nel podcast le idee, le storie e le voci dei giovani, e trasformandole in potenti sticker da incollare per tutta la città, e così facendo portare le loro parole direttamente nelle strade, nei cuori e nelle menti di chiunque incontri questi simboli di cambiamento. Idee e storie, vivranno e potranno ispirare e sostenere ogni persona che si guarderà intorno lungo il cammino".