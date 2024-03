Il Courmayeur Cinema presenta il Concerto "Stefano Bollani Danish trio"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 21, al Courmayeur Cinema, è in programma il concerto Stefano Bollani Danish Trio, organizzato in collaborazione con il Comune di Courmayeur e il Courmayeur Mont Blanc.

Stefano Bollani al piano e i musicisti danesi di fama internazionale: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria, questo è il Danish Trio. Una formazione ampiamente rodata grazie a una frequentazione che risale al 2002 quando, in seguito alla vittoria di Enrico Rava al “Jazzpar” di Copenaghen, i tre artisti si sono ritrovati in un sestetto creato ad hoc per l’occasione dallo stesso trombettista. A partire da questa esperienza i tre musicisti hanno condiviso un percorso musicale costante e variegato, testimoniato da una serie di produzioni discografiche, anche molto differenti tra loro per approcci e stili musicali.

Numerosi i dischi realizzati, come i concerti nelle sale più prestigiose del mondo, con ospiti come Bill Frisell, Mark Turner e collaborazioni con i Berliner Philharmoniker. In questo live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici, in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere la musica senza pregiudizi; e alla base di tutto c’è sempre la gioia di vivere: quella “Gleda” – come la chiamano i norvegesi – che dà il titolo a uno dei più fortunati album del trio.

Biglietto intero € 25,00, ridotto € 20.

Lo spettacolo è fuori abbonamento

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.