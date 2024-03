Les journées de la francophonie. les considérations du président de la Vallée d'Aoste Renzo Testolin

Cette année, elle est dédiée au thème "Créer, innover, entreprendre en français". Un peu partout des initiatives sont organisées pour mettre en évidence la richesse, la diversité et la vitalité de cette langue et la Vallée d'Aoste a promu un riche programme d'événements institutionnels et culturels, en cours depuis le 27 février et jusqu'au 31 mars prochain, afin de valoriser tous les secteurs de l’éducation et de la culture en proposant un riche programme d'initiatives.

En particulier, aujourd'hui, un spectacle gratuit est organisé au Théâtre Splendor d'Aoste : "Soirée Ionesco : La Cantatrice chauve et La Leçon". Les deux courtes pièces sont jouées par les Comédiens Associés du Théâtre de la Huchette de Paris. Je signale également le rendez-vous de vendredi prochain pour la cérémonie de remise de la 28ème édition du Prix littéraire René Willien.

La Journée de la Francophonie est pour nous une occasion précieuse, d'une part, de célébrer la langue française comme un patrimoine essentiel de notre culture et de notre identité, et d'autre part, de valoriser son rôle d'ouverture au monde.