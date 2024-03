Cérémonie pour la remise du prix régional « Costantino Soudaz » pour l’année scolaire 2023/2024

La remise du prix régional "Costantino Soudaz" pour les meilleurs projets de jumelage électronique eTwinning, pour l'année scolaire 2023/2024, sera un moment de célébration et de reconnaissance pour deux établissements scolaires exemplaires.

Le Lycée classique artistique et musical d'Aoste, représenté par la classe de 2ème B (année scolaire 2022/2023), sera honoré pour son projet intitulé "De l'Histoire à l'Art". Ce projet captivera l'attention par son ingéniosité et sa créativité, démontrant ainsi l'engagement et le talent des élèves et des enseignants impliqués.

De même, l'Institution scolaire "Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius 2", située à Quart, sera distinguée pour son projet intitulé "Raconte-moi ta vie". L'école enfantine de Chantignan saura mettre en valeur l'importance du partage d'expériences et de récits personnels dans le cadre du jumelage électronique, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité des échanges culturels.

Ce prix revêt une signification particulière, car il sera dédié à la mémoire de M. Costantino Soudaz. Tout au long de sa carrière, M. Soudaz a joué un rôle essentiel en tant qu'ambassadeur et formateur d'eTwinning, contribuant de manière significative à la diffusion du Programme Erasmus, et plus spécifiquement de l'action eTwinning, au sein des écoles de la région. Son dévouement et son engagement auront été d'une valeur inestimable pour promouvoir les échanges éducatifs et culturels au niveau local et international.

En récompensant ces deux projets remarquables, le prix "Costantino Soudaz" perpétuera l'héritage de son dédicataire, tout en encourageant et en inspirant de nouvelles générations d'enseignants et d'élèves à s'engager dans des initiatives innovantes et enrichissantes telles que eTwinning.