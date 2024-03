25° Anniversario della tragedia del Tunnel del Monte Bianco: commosso tributo di Tastolinalle Vittime

Nel corso della seduta del Consiglio Regionale, tenutasi nei giorni 20 e 21 marzo 2024, il Presidente della Regione ha reso omaggio alle vittime della tragica esplosione avvenuta nel Tunnel del Monte Bianco, commemorando il 25° anniversario di quella dolorosa giornata.

Il 24 marzo sarà un giorno di memoria e riflessione, poiché ricorre il triste anniversario di uno dei più gravi incidenti nella storia dei trafori internazionali. È stato esattamente un quarto di secolo dal terribile rogo che ha causato la perdita di 39 vite umane, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di molte famiglie e nella coscienza della comunità.

Questo anniversario è un momento per onorare la memoria delle vittime, per ricordare il loro sacrificio e per esprimere solidarietà alle loro famiglie, che ancora oggi portano il peso di quella tragedia. Non dobbiamo dimenticare il dolore e la sofferenza che quel tragico evento ha inflitto, ma dobbiamo anche guardare avanti, impegnandoci a garantire che simili tragedie non si ripetano mai più.

Il Presidente (nella foto) ha sottolineato l'importanza di mantenere la sicurezza come priorità assoluta nelle politiche di circolazione, specialmente nei trafori internazionali come il Tunnel del Monte Bianco. È necessario un impegno costante per garantire la massima sicurezza e per prevenire futuri incidenti.

A tal fine, sono stati evidenziati gli sforzi congiunti a livello nazionale e internazionale per prevedere gli investimenti strutturali necessari e per discutere la fattibilità della realizzazione di una seconda canna nel Tunnel del Monte Bianco. Questa iniziativa mira a migliorare ulteriormente le condizioni di circolazione e a garantire la massima sicurezza per tutti coloro che attraversano questo importante nodo infrastrutturale.

Il Presidente ha concluso il suo intervento riaffermando l'impegno della Regione a lavorare incessantemente per la sicurezza dei propri cittadini e per la prevenzione di futuri incidenti. L'anniversario della tragedia del Tunnel del Monte Bianco rimarrà sempre una dolorosa memoria, ma anche un monito costante per perseguire con determinazione l'obiettivo di una circolazione più sicura e affidabile per tutti.