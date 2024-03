Chamois: Per Pasqua e pasquetta si riaccende il forno di Corgnolaz

Durante il periodo pasquale, dal 29 marzo al 1° aprile, il pittoresco forno tradizionale di Corgnolaz, una frazione incantevole di Chamois, si animerà con l'irresistibile profumo di prodotti lievitati e appena sfornati.

Questo evento non solo delizierà gli abitanti di Chamois, ma anche i visitatori che si avventurano in questa pittoresca regione alpina.Il forno tradizionale sarà il fulcro delle attività, ricreando un'atmosfera ancestrale e accogliente che risveglierà i sensi e le papille gustative di chiunque passi di lì.

Il pane nero, un'antica specialità locale, sarà uno dei protagonisti, con la sua crosta croccante e il sapore ricco e intenso che lo contraddistingue. Ma le sorprese non finiscono qui. I visitatori avranno l'opportunità di assaggiare altri deliziosi prodotti lievitati preparati con maestria nel forno di Corgnolaz.

Tra questi, il plumcake al cioccolato, perfetto per soddisfare le voglie di dolcezza dei golosi, i torcetti al burro, irresistibili e friabili, e pizzette, un'esplosione di sapori mediterranei che conquisterà ogni palato.

Questo evento non è solo un'occasione per assaporare delizie culinarie uniche, ma anche per vivere l'atmosfera autentica di un forno tradizionale che ha un ruolo centrale nella comunità locale. Già protagonista nell'evento transfrontaliero Lo Pan Ner, il forno di Corgnolaz continua a essere un simbolo di tradizione, convivialità e passione per la gastronomia locale.

Quindi, se ti trovi a Chamois durante il periodo pasquale, non perdere l'opportunità di fare una visita al forno tradizionale di Corgnolaz e lasciati tentare dai profumi e dai sapori di un'antica tradizione culinaria alpina.