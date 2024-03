Con "Sei forte papà" il Centro per le Famiglie festeggia padri e figli con due iniziative.

La prima dedicata a grandi e piccoli nel pomeriggio di martedì dalle 17.00 alle 18.30 con la costruzione di giocattoli.

Attraverso il fare insieme, il Centro per le Famiglie desidera valorizzare il tempo trascorso nella condivisione e il divertimento, incentivando lo spontaneo confronto tra pari e tra le generazioni.

Venerdì 22 marzo dalle 18.00 alle 20.00 è previsto un incontro di discussione e confronto “Ieri figlio, oggi padre. Essere argine: tra emozioni, confini, incontri e scontri”. per riflettere sul ruolo di padre nei cambiamenti evolutivi della relazione con i figli e le figlie. Gli appuntamenti sono gratuiti, è richiesta la compilazione del modulo al link

https://forms.gle/A6WDbfWf66RS1jkb9

Fondamentale è per il Centro rivolgersi sia ai minori sia agli adulti a cui vengono rivolti appuntamenti specifici. L’obiettivo è quello di creare occasioni di dialogo e reciproco sostegno della genitorialità, oltre che momenti dedicati alle esigenze e ai bisogni di tutte le età.

Il 20 marzo verrà celebrata la Giornata della Felicità. Gli spazi in Via Federico Chabod proporranno nel pomeriggio alcuni laboratori per bambini e bambini sulle emozioni. Nei giorni precedenti gli ospiti del centro sono invitati a scrivere stimoli e suggerimenti di gioia che saranno letti e raccolti per costruire l'albero della felicità. Non è necessaria l'iscrizione all'evento.

Proseguono i mercoledì con lo Spazio Studio rivolti dalle 14.30 alle 16.30 agli studenti e studentesse della scuola primaria e dalle 16.30 alle 18.30 alla secondaria di primo grado. È necessario iscirversi e prenotare all link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWOkACBN6eW5_meac16WeZkvzPZiVNTyqJ7Py8jiDFseEgAA/viewform

Il numero massimo di posti disponibile è di 12 persone.

Per partecipare a tutti gli eventi è necessario essere iscritti al Centro per le Famiglie, compilando il modulo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSDhMpmvns5_PJS0GL2vN8BVhh-iP99GU72lL1idX2jep3JA/viewform

Instagram: centro_famiglie_vda

Facebook: centrofamiglievda