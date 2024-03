CROCHE-PIED? NON, JUSTE LE SYNDROME DE LA CONSPIRATION

Après plus de neuf mois, la montagne n'a pas donné naissance à une seule souris... mais c'est toujours la faute des autres.

Ce syndrome du complot, ou sentiment de victimisation, commence à devenir ridicule. Pendant que la direction des UV tente de réécrire règles, codes et documents divers sur parchemin à coups d'encre et de plume, le monde réel avance très vite, avec une Europe de plus en plus présente avec ses directives. Les Valdôtains doivent et veulent rester dans l'air du temps, ils ne peuvent pas se permettre de laisser passer une énième opportunité.

C'est également pour ces raisons que PAS, après s'être déclaré disponible pour une éventuelle coalition lors de l'assemblée du 18 mai 2023 et des réunions ultérieures, a jugé opportun de proposer un candidat à tous les Valdôtains et à tous les partis, y compris l'Union Valdôtaine. En conclusion, PAS propose avec enthousiasme la vraie Réunion.