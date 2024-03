Giovani donate il sangue, rispettate la vita, adottate sani stili di vita

Domenica 17 marzo 2024 ad Oyace alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Michele in Località Capoluogo 9, familiari, amici e donatori volontari di sangue della Fidas Valle d’Aosta parteciperanno alla santa messa officiata dal parroco don Ivano Reboulaz in memoria della giovanissima Silvy Parlato.

Donna la cui vita venne stroncata 20 anni orsono in seguito ad un incidente stradale alla quale, per volere della mamma Anna Petitjaques, vice presidente della medesima è stata intitolata l’omonima Associazione donatori sangue e organi presieduta da Carla Buzzelli.

La memoria di Silvy è un ricordo indelebile che vogliamo mantenere vivo il cui obiettivo è quello di trasmettere a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni un forte messaggio di legalità, di responsabilità e di rispetto delle regole. A questo proposito tanti sono i progetti che in questi anni l’Associazione “Silvy Parlato” ha rivolto ai ragazzi, agli studenti delle scuole medie e superiori della Valle d’Aosta.

<Io e gli altri sulla strada>, <Alcool e Droga no grazie> questi progetti e ancora altri sono stati in questi anni i temi affrontati per focalizzare l’attenzione sulla responsabilità alla guida e all’adozione di sani e virtuosi stili di vita, utili per scegliere poi di diventare responsabili e periodici donatori sangue e plasma.

A distanza di venti anni, l’evento luttuoso di Silvy, ancora una volta ci dona la possibilità di lanciare un messaggio di vita, un atto di amore autentico che supera la morte e ci dona motivi di riflessione, diffonde rispetto per la vita e chiama chi può a diventare donatori di sangue per offrire speranza di vita a pazienti e trapiantati. Il ricordo di Silvy ancora una volta ci permetterà di stringerci intorno ai familiari e conoscenti più cari della giovanissima vittima, ma allo stesso tempo la memoria di una giovane vita stroncata tragicamente ci invita a riflettere sui tanti aspetti legati all’abuso di alcool e all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Temi importanti, forti, purtroppo sempre alla ribalta della cronaca, diventati, unitamente alla promozione della cultura del dono del sangue e degli organi, i motivi conduttori dell’azione associativa della “ Silvy Parlato”.

Il ricordo di Silvy, ci fornisce gli elementi per rivolgere a tutti, ma in special modo ai giovani valdostani un forte richiamo alla responsabilità ricordando a tutti che non esistono quantità di alcol sicure alla guida.

Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. Guidare dopo aver bevuto anche un solo bicchiere di bevanda alcolica può aumentare il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali. Se si deve guidare quindi è fondamentale non bere, qualunque sia l’età. Anche l’assunzione di sostanze stupefacenti, qualsiasi esse possano essere, comportano un notevole aumento del rischio di incidente, specialmente se accompagnata dal consumo di alcol.

I familiari, gli amici di Silvy, il direttivo dell’Associazione, unitamente ai rappresentanti del Direttivo regionale dei Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta invitano tutti a partecipare e se disponibili a diventare donatori di sangue.