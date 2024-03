Arvier presenta il Progetto Agile Arvier: Cultura del cambiamento e innovazione in vista

Il progetto Agile Arvier sarà presentato in una serata speciale in programma per giovedì 14 marzo 2024, a partire dalle ore 20.15, nel suggestivo scenario del Salone Polivalente del Comune di Arvier.

L'obiettivo principale di Agile Arvier è quello di trasformare il territorio in un laboratorio vivente, un luogo dedicato alla sperimentazione e al confronto, dove le idee possono germogliare e prendere forma, promuovendo così lo sviluppo e l'innovazione a livello locale.

Durante l'evento, saranno presentate le fondamenta di questo entusiasmante progetto, insieme agli aggiornamenti più recenti frutto di un profondo lavoro di concertazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero della Cultura. Sarà un'opportunità unica per la comunità di Arvier e oltre per conoscere da vicino le linee guida e le prospettive future di questa iniziativa ambiziosa.

La serata non si limiterà alla mera presentazione del progetto, ma sarà anche un'occasione preziosa per avviare un dialogo aperto e costruttivo sulla direzione che il territorio dovrebbe prendere e sulle opportunità che si apriranno grazie alla realizzazione di questo progetto. Si discuterà delle prospettive di crescita e sviluppo, dell'innovazione culturale e sociale, nonché delle potenzialità che questa iniziativa offre a tutti i cittadini di Arvier e dintorni.

Occasione di essere parte di questa importante iniziativa che promette di plasmare il futuro di Arvier in modo dinamico e innovativo. La serata del 14 marzo segna l'inizio di un viaggio emozionante verso un territorio più agile, creativo e orientato al cambiamento. I cittadini sono invitati a contribuite a rendere Arvier un punto di riferimento per l'innovazione e la sperimentazione.