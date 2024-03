Aosta: Nuove tariffe per parcheggiare al Parking de la Ville

"Con questo provvedimento viene data una concreta risposta alla domanda di sosta nelle aree centrali mediante una formula di abbonamento economicamente molto vantaggiosa (50 centesimi al giorno) in una struttura poco distante dal centro cittadino. Inoltre, la sosta in posizioni leggermente più decentrate consente di raggiungere altri importanti obiettivi per la collettività quali il decongestionamento delle aree centrali con una migliore fluidità del traffico e una maggiore vivibilità degli spazi urbani, la riduzione degli incidenti stradali, con conseguenti minori costi sociali, e, infine, una riduzione dei costi ambientali." L'assessore comunale Loris Sartore commenta così il provvedimento assunto dalla Giunta.

L'obiettivo della Giunta Nuti è incentivare la sosta in questa struttura, specialmente considerando la riduzione degli spazi di parcheggio disponibili per strada nelle zone più centrali. La delibera prevede l'istituzione di una tariffa agevolata per i residenti e i domiciliati in Valle d'Aosta, valida per un periodo sperimentale di 12 mesi.

Questa tariffa agevolata sarà applicata a diverse categorie di autoveicoli, come specificato nel Codice della Strada, e si articolerà in due tipi di abbonamento: mensile a 15 euro e annuale a 180 euro per le autovetture, mentre per gli altri tipi di autoveicoli l'abbonamento mensile sarà di 60 euro. Tutti i tipi di abbonamento saranno attivi 24 ore su 24, senza garanzia del posto, e saranno soggetti alle regole stabilite dal gestore e dal regolamento del parcheggio.

Questa iniziativa è in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato precedentemente, che promuove la creazione di zone di mobilità sostenibile, dove i residenti possono parcheggiare e proseguire il loro viaggio a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Il parcheggio preso in considerazione è il Parking de la Ville di via 1° Maggio, il più grande della città, con 540 posti auto su tre livelli e una recente velostazione di interscambio auto/bici. Nonostante la sua vicinanza al centro città e le tariffe competitive, attualmente ha un tasso di occupazione massimo del 35%, con molti posti liberi durante il giorno.

La Giunta ha incaricato la società APS S.p.A., responsabile della gestione dei parcheggi cittadini, di attuare rapidamente le nuove forme di abbonamento e di presentare una relazione sull'andamento dopo tre, sei, nove e 12 mesi, al fine di valutarne l'efficacia.

L'obiettivo dell'Assessore Sartore (nella foto) è chiaro: fornire una soluzione pratica alla domanda di parcheggio nelle zone centrali, offrendo un abbonamento economicamente vantaggioso e contribuendo contemporaneamente al decongestionamento del traffico, alla sicurezza stradale e alla riduzione dell'impatto ambientale.