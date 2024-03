La Thuile, primo bilancio positivo per la stagione invernale

Dallo scorso 2 dicembre 2023, giorno di apertura ufficiale della stagione sciistica 2023-24 di La Thuile (ndr. 10 dicembre per il collegamento con la Francia), il comprensorio internazionale Espace San Bernardo ha registrato numeri in aumento, grazie all’ottimo innevamento di tutte le piste e alla tanta neve caduta in alta quota.

La Thuile stila, quindi, un primo bilancio provvisorio della stagione invernale 2023/2024. Iniziando dal periodo natalizio che, sebbene penalizzato da condizioni meteo non favorevoli, ha raggiunto numeri importanti proprio tra la fine di dicembre e inizio gennaio.

“Nel periodo natalizio – sottolinea, infatti, Daniele Collomb, Presidente delle Funivie del Piccolo San Bernardo – abbiamo registrato numeri importanti, con un incremento addirittura del 60% rispetto al 2022 nella settimana di Natale e del 7% nella settimana tra Natale e Capodanno, con un picco il 30 dicembre. Importante da segnalare anche l’aumento degli acquisti di skipass stagionali, a conferma che il nostro comprensorio è apprezzato sempre di più”.

Un primo bilancio nettamente positivo, quindi, per Espace San Bernardo, teatro suggestivo, gli scorsi 5 e 6 febbraio, della tappa di Coppa Europa femminile, che ha visto le giovani velociste sfidarsi sulla famosa Pista 3 “Franco Berthod”.

Tornando ai dati da inizio stagione, è confermato al 18 febbraio 2023 l’aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, con oltre 280.000 primi ingressi per un +7%, tra italiani e stranieri (provenienti principalmente da Svezia, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi). “Il bilancio di questi primi mesi di apertura è sicuramente confortante – conclude Daniele Collomb – con numeri che hanno superato le presenze della scorsa stagione, già comunque positiva, in una costante crescita grazie ad una sempre maggiore e costante affluenza durante i fine settimana”.

Ad ogni modo, la stagione non è ancora finita. Malgrado l’innalzamento delle temperature nella prima metà di febbraio, le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni inducono a prevedere un prosieguo con condizioni ottimali per un comprensorio interamente innevato e tutti gli impianti aperti.

La Thuile si conferma meta decisamente amata dalla clientela italiana e straniera proprio per la sua anima wild, che permette di vivere e sperimentare spazi infiniti, esperienze al limite sul confine tra Italia e Francia, senza mai rinunciare a proposte enogastronomiche, culturali e wellness che completano la varietà della sua offerta turistica.