CVA Eos e Jinko Solar costruiranno il primo impianto italiano con moduli NeoGreen

La costruzione in Italia del primo parco fotovoltaico, realizzato interamente con pannelli NeoGreen prodotti al 100% con energia rinnovabile. E' l'obiettivo CVA Eos, la società del Gruppo CVA – Compagnia valdostana delle Acque SpA- che si occupa della generazione energetica eolica e fotovoltaica ma anche della gestione e dello sviluppo e dei relativi parchi.

L’accordo rientra in una collaborazione commerciale non esclusiva di lungo corso, che ha consentito la contrattualizzazione di pannelli fotovoltaici per 100 MW nell’ultimo anno, installati e in corso di installazione in diversi siti del nord e del centro Italia. La scelta di utilizzare i pannelli NeoGreen rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo valdostano, leader nel settore delle energie rinnovabili, nel perseguire la sostenibilità ambientale anche in tutta la catena della produzione, inclusa la componentistica tecnologica.



Il pannello fotovoltaico NeoGreen di JinkoSolar è un prodotto realizzato in fabbriche che utilizzano al 100% energia da fonti rinnovabili e sono certificate Zero Carbon da TÜV Rheinland. Nello specifico, la linea produttiva JinkoSolar da 5GW certificata è composta dalle seguenti fabbriche di Leshan, Chuxiong e Shangrao, rispettivamente per la produzione di lingotti, wafer, celle e moduli.



“Il Gruppo CVA produce esclusivamente energia 100% rinnovabile da sempre e ora vogliamo spingere il nostro impegno anche nella gestione sostenibile della catena di fornitura” commenta Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato di CVA S.p.A. “Siamo orgogliosi di realizzare, attraverso CVA Eos, il primo impianto italiano con moduli fotovoltaici pure green, dimostrando il nostro serie e concreto impegno verso la transizione ecologica del Paese”.



Nell’Era delle energie rinnovabili, il concetto di zero emissioni di carbonio è diventato gradualmente un tema caldo a livello globale. JinkoSolar, come leader delle transizioni tecnologiche in ambito fotovoltaico, è da sempre impegnato a livello globale nel risparmio energetico, nella riduzione delle emissioni e nello sviluppo di prodotti realizzati al 100% con energia da fonti rinnovabili.” La firma di questo contratto, il primo a livello globale, con il nuovo modulo Neo Green rappresenta un momento storico per tutta l’industria fotovoltaica. Un nuovo ed importante passo verso un futuro sempre più sostenibile. E siamo orgogliosi di celebrare questo momento con CVA, un partner da sempre molto attento alle tematiche ambientali” - dichiara Alberto Cuter, Vice Presidente di JinkoSolar per Italia e America Latina.