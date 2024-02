Fp Cgil, Cisl Fp, Confintesa, Confsal Unsa su Concorso Agenzia delle Dogane e Monopoli per Funzionari in Regione

Lunedì 12 febbraio 2024 è stato pubblicato il bando di “concorso a 564 posti complessivi” dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, nel quale sono previsti 4 funzionari amministrativi tributari e 1 funzionario tecnico. Per quanto timido nei numeri, è un risultato importante, poiché le Organizzazioni Sindacali ormai da anni si battono per la realizzazione di concorsi che vadano a colmare i vuoti via via creatisi negli organici della Valle d’Aosta, ma soprattutto perché sia realizzato interamente il dettato dell’art. 51 della Legge 196/1978 e dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta, ovvero che i concorsi delle Amministrazioni dello Stato si svolgano interamente nella nostra regione.

L’obiettivo dei Sindacati è il ripristino di organici adatti a garantire servizi efficaci anche attraverso l’esecuzione di tutte le prove dei concorsi in Valle d’Aosta, come soluzione al reclutamento del personale dell’Agenzia, così come per tutti gli altri enti periferici regionali dello Stato, per evitare la soppressione o la delocalizzazione dei servizi e sostenere, nel contempo, l’occupazione.

La realizzazione di un tale risultato è un importante passo che auspichiamo sia viatico per il reclutamento generalizzato di tutto il personale carente nelle nostre amministrazioni centrali.

A partire da subito invitiamo i giovani laureati valdostani ad informarsi nell'area concorsi del sito istituzionale https://www.adm.gov.it. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente in modalità telematica e presentate attraverso il Portale unico del reclutamento “inPA” utilizzando il seguente link https://www.inpa.gov.it/. I giovani interessati scopriranno come lavorare nelle professioni della Pubblica Amministrazione sia sicuramente più interessante ed appagante di quanto si possa pensare e sicuramente utile alla nostra Valle d’Aosta.

FP CGIL De Belli CISL FP Pasqualotto CONFINTESA Cappello