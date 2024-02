Piano 2024-2026 degli Interventi Idraulico-Forestali nuovi opportunità occupazionali

Questo importante momento di valutazione e discussione ha visto la partecipazione attiva dei membri della Commissione, che hanno esaminato attentamente le proposte e le prospettive delineate nel Piano. Dopo un'approfondita analisi dei dettagli e delle prospettive offerte dal Piano, la Commissione ha espresso il proprio consenso con una netta maggioranza di 5 voti favorevoli (AV-VdAU, FP-PD, UV, RV) e ha registrato 2 astensioni (Lega VdA, PCP), confermando così l'approvazione consultiva del documento.

Durante la seduta, l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, ha illustrato in dettaglio le linee guida e le strategie contenute nel Piano, evidenziandone l'importanza e la coerenza con le politiche regionali volte alla gestione sostenibile e all'ottimizzazione delle risorse naturali. Le informazioni fornite hanno suscitato un vivace dibattito tra i membri della Commissione, che hanno potuto chiarire dubbi e approfondire la comprensione delle implicazioni e degli obiettivi del Piano.

Il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (AV-VdAU), ha sottolineato l'importanza degli interventi previsti nel Piano, che comprendono la manutenzione della sentieristica, le sistemazioni idrauliche, la forestazione e la cura del verde pubblico. Queste azioni, condotte direttamente dall'amministrazione, rappresentano un impegno significativo nella protezione e nella valorizzazione del territorio regionale. In particolare, la programmazione annuale prevede l'impiego di 66 operai idraulico-forestali a tempo indeterminato e l'assunzione di 350 operai idraulico-forestali a tempo determinato stagionale per 150 giornate lavorative, garantendo così un costante presidio e una cura attenta delle risorse naturali.

L'approvazione del Piano rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi strategici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. Le risorse finanziarie allocate per l'attuazione del Piano, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024 e a 12,6 milioni annui per il biennio 2025-2026, testimoniano l'impegno della Regione nei confronti di queste politiche e confermano la priorità attribuita alla gestione responsabile delle risorse naturali.

In conclusione, l'approvazione del Piano degli interventi idraulico-forestali per il triennio 2024-2026 rappresenta un momento significativo nell'agenda politica regionale, segnando un passo importante verso la salvaguardia e la valorizzazione del territorio regionale. La Commissione ha svolto un ruolo fondamentale nel processo decisionale, assicurando una valutazione rigorosa e un consenso trasparente sulle misure proposte, e ora il documento sarà sottoposto all'approvazione definitiva della Giunta regionale, in vista della sua piena attuazione.