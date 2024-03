SAISON CULTURELLE SPECTACLE: Spectacle « Fantasio »

Dans le cadre de la Saison Culturelle 2023/2024, propose, mardi 27 février 2024 à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, le spectacle d’ouverture des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2024 Fantasio, d’Alfred de Musset.

Fantasio est une comédie en deux actes d'Alfred de Musset publiée en 1833.

Fantasio est cynique, blasé, révolté. Bref, il s'ennuie, malgré sa jeunesse. Dans cette Allemagne mi-bourgeoise, mi-féodale et romantique où il vit, son ami Spark, solide gaillard qui sait composer avec la médiocrité de la société, tente en vain de le ramener au « normal ». Mais ce que Fantasio cherche au plus profond de lui, c'est une grande pensée, une grande action à accomplir. Celle-ci se présente à lui le jour où l'on prépare le mariage – forcé – de la princesse Elisabeth avec un fat et ridicule prince de Mantoue.

Fantasio prend la place du fou de la Cour qui vient de mourir, et sous ce déguisement, tente de convaincre l'héritière du trône d'obéir à son cœur plutôt qu'à la raison d'État. Devant l'hésitation de cette dernière, il commet un acte de bravoure, qui le conduit droit en prison, mais débarrasse la cour de la présence de l'horrible prétendant. Fantasio se réconcilie avec lui-même ; la princesse voudra lui donner la somme correspondant à sa dette mais Fantasio refusera de la couvrir, pour pouvoir garder l'excitation du danger.

La princesse acceptera à une condition : que Fantasio vienne se cacher dans son jardin habillé en bouffon s'il est poursuivi. Elle ne veut pas quitter l'image de son vieil ami défunt.

Aujourd’hui encore, Fantasio vient provoquer toutes les générations sur notre vision du monde, notre rapport à l’autorité et à l’héritage et même notre engagement politique.

Ses personnages débordent d’une énergie délirante qui pourra frayer avec le burlesque. La troupe nous plonge dans une fête des fous, une illumination féérique au son des reprises interprétées en live de Nick Cave, David Bowie, PJ Harvey ou les Doors.

En 1872, Jacques Offenbach en tira l'opéra Fantasio, sur un livret de Paul de Musset, frère d'Alfred.

Billet plein tarif : 15,00 euros, billet réduit : 10,00 euros.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Tuttoteatro et Rideau.