BiblioDigital desks, les services numériques de la bibliothèque

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste propose l’initiative de formation « Guichets BiblioNumériques : les services numériques de la bibliothèque, de la jeunesse à la citoyenneté ».

La troisième édition de ce projet comporte, cette année, la collaboration de divers élèves du Lycée scientifique Édouard Bérard d’Aoste et s’adresse aux jeunes et aux citoyens s’intéressant aux services physiques et numériques des bibliothèques.

Les Guichets BiblioNumériques proposent une formation sur les contenus et les services auxquels les personnes inscrites aux Système bibliothécaire valdôtain peuvent avoir accès grâce à leurs moyens d’identification. Par le biais des services numériques, il est possible de gérer son propre espace personnel sur le site des bibliothèques, réserver ou prolonger des prêts et organiser ses lectures dans de confortables « rayons » en ligne. De plus, la plateforme numérique MLOL, MediaLibraryOnline, donne accès à la lecture de quotidiens et de revues numériques ainsi qu’au téléchargement de livres numériques. Enfin « Cordela » est la banque de données de documents valdôtains numérisés, qui permet de retracer l’histoire de la Vallée grâce à des documents bibliographiques disponibles en ligne.

Les guichets, animés par les élèves du Lycée scientifique participant au stage, sont individuels, gratuits et sur réservation. Organisés dans les locaux de la Bibliothèque régionale du 26 février à avril 2024, ils seront ouverts de 15 h à 17 h et sont destinés aux adultes, mais aussi aux adolescents et aux enfants de plus de 9 ans accompagnés d’un parent.

L’édition 2024 du projet s’enrichit de nouveaux contenus et vise à fournir également aux jeunes une formation à l’utilisation responsable et professionnelle des réseaux sociaux utilisés pour faire connaître l’activité d’un établissement culturel comme une bibliothèque. Les établissements culturels principaux, tels que les Uffizi de Florence, utilisent désormais aussi les réseaux sociaux pour atteindre le public. Dans l’optique d’expérimenter directement un usage positif du Web, les élèves concernés mettront en place une véritable « rédaction de réseau social » s’adressant à un public de jeunes par l’utilisation de TikTok. Cette formation, portant sur la gestion du profil social d’un établissement culturel et la conception d’un plan éditorial, a été conçue avec la collaboration du projet « Sapere Digitale Educazione civica in biblioteca » (https://www.saperedigitale.org/) et notamment de la spécialiste en création de contenus Susanna Aruga.

Cette initiative s’insère dans le cadre d’un projet de PCTO (Parcours pour les compétences transversales et pour l’orientation, anciennement appelés « parcours d’alternance école-travail »).

Le principal objectif de ce projet est de proposer aux élèves une expérience formative active qui les conduira, à l’issue d’une phase de formation et d’élaboration conjointe, à devenir eux-mêmes des promoteurs et de formateurs actifs des bibliothèques et en matière d’utilisation responsable des réseaux sociaux, également dans une optique d’échange entre pairs et de relations intergénérationnelles.

Pour tout renseignement et pour les réservations, il est possible d’appeler le 0165-274870, d’écrire à l’adresse courriel bibliolab@regione.vda.it ou de remplir le formulaire en ligne présent à la page d’accueil du portail du Système bibliothécaire https://biblio.regione.vda.it/.