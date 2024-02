Pollein: Morta Eliana Yoccoz per tanti anni Segretaria comunale

E’ morta Eliana Yoccoz, di 62 anni, per tanti anni Segretaria Comunale di Pollein che ha lasciato l’incarico qualche mese fa per una grave malattia. Eliana Yoccoz, una figura tanto amata e rispettata nella comunità. Da Segretaria comunale ha contribuito in modo significativo al funzionamento efficace della nostra amata città.

Il suo impegno instancabile, la dedizione al lavoro e la sua gentilezza hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Anche di fronte alle sfide più difficili, Eliana ha mostrato una forza interiore straordinaria, guidando con fermezza e compassione.

È stato un crudele scherzo del destino che la sua vita sia stata spezzata proprio nel momento in cui chi ha preso il suo posto ha partecipato al suo primo consiglio comunale. Tuttavia, il suo spirito e il suo contributo al bene comune vivranno per sempre nei ricordi di coloro che ha toccato con la sua presenza e la sua gentilezza.

Domani è prevista dla commemorazione della defunta.

Per tornare ai lavori del Consiglio Comunale, dopo i saluti del Sindaco Angelo Filippini e dei consiglieri alla nuova segretaria comunale Jeannette Grosjacques, è stata approvata una serie di importanti deliberazioni.

Innanzitutto, è stata ratificata l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2024/26, per un importo complessivo di € 45.714,21. Questo atto riveste particolare rilevanza poiché incide sulle finanze e sulle prospettive di sviluppo del comune nei prossimi anni.

Un'altra decisione di rilievo è stata l'approvazione della convenzione con la Società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l. (SEV) per la regolazione dei rapporti riconducibili al subentro della gestione comunale del servizio idrico integrato. Questa mossa evidenzia l'impegno dell'amministrazione verso una gestione più efficiente e responsabile delle risorse idriche, garantendo nel contempo un servizio di qualità alla cittadinanza.

Da sn: Jean Pierre Celesia (vicesindaco) Angelo Filippini (sindaco) Jeannette Grosjacques (segretaria comunale)

Inoltre, è stata ratificata una nuova convenzione tra il Comune di Brissogne e il Comune di Pollein per la compartecipazione alla spesa degli utenti non residenti iscritti al servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Questo accordo rappresenta un importante passo verso l'inclusione e l'equità nell'accesso ai servizi educativi per tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro residenza.

Infine, il Consiglio ha approvato le denominazioni in francoprovenzale definite dalla commissione regionale per la toponomastica locale. Questo atto è un tributo alla ricca diversità linguistica e culturale della regione e riflette l'impegno del comune nel preservare e promuovere le sue radici storiche e culturali.

Complessivamente, il Consiglio comunale del 21 febbraio 2024 ha evidenziato un'attenzione costante alle esigenze della comunità, traducendosi in decisioni concrete volte a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.