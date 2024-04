Le Beurt et Boun di Pollein in scena per il patrono

Teatro Popolare in Occasione di San Giorgio: "Fieu semblan" di Le Beurt et Boun

La Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) ha il piacere di annunciare che la compagnia teatrale Le Beurt et Boun si esibirà mercoledì 24 aprile alle 21, nella Sala polivalente della Grand-Place di Pollein, in occasione del patrono San Giorgio.

La compagnia presenterà la pièce "Fieu semblan" (Fare finta), tratta dal suo repertorio, scritta da Michel Celesia e ambientata in uno studio legale. Sul palco vedremo gli attori: Panasie Barailler, André Celesia, Elodie Celesia, Maurice Celesia, Rhémy Celesia, Gilles Dalbard, Sara Ducly, Laurent Joux, Mery Pont, Nicole Tognan, Pierre Yeuillaz e Lucien Yeuillaz, con Valérie Marguerettaz come suggeritrice.

"È con grande piacere che torniamo sul palco in occasione del nostro patrono San Giorgio", dichiara Valérie Marguerettaz, presidente de Le Beurt et Boun dal 2017 e attrice. "Questa volta presentiamo una pièce con nuovi attori, alcuni dei quali sono figli di attori che hanno fatto parte della compagnia in passato. Per rendere la serata ancora più speciale, abbiamo invitato la compagnia Tan Pe Ri-Ye di Saint-Marcel a esibirsi con la loro pièce 'La zustise l’è coumèn la loutèic...' (La giustizia è come la lotteria), presentata con successo al Printemps Théâtral lo scorso sabato".

Le Beurt et Boun è nata nel 1995, su richiesta dell'amministrazione comunale di Pollein, quando Giorgio Celesia, veterano del teatro, ha creato il gruppo per celebrare il patois al Concours Cerlogne organizzato quell'anno a Pollein.

L'ingresso alla serata è libero, un'opportunità per tutti di godersi una serata di teatro popolare e festeggiare insieme San Giorgio.