Les lauréats de la 71e Exposition-Concours de l’artisanat valdôtain de tradition et de la IVe édition des prix comportant l’acquisition d’œuvres de l’Artisanat de Tradition

Le jury a décerné les prix suivants aux participants à la 71e Exposition-Concours de l’artisanat valdôtain de tradition :

ATTREZZI E OGGETTI PER L'AGRICOLTURA – con il tema : Contenitore per lo spurgo della cagliata e relativo piatto raccogli siero

1° premio Enrico Chenal

2° premio Romano Hugonin

3° premio Ruggero Brunodet (Roger)



CERAMICA – con il tema : Emozioni in verticale

1° premio LAB5ATELIER di Silvia Fiore



CHANVRE DI CHAMPORCHER – con il tema : Borsa

1° premio Felicina Colliard

2° premio LOU DZEUT Soc. Coop. – Maria Giovanna Casagrande – Bruna Baudin



DENTELLES DI COGNE – con il tema : Borsa

1° premio LES DENTELLIERES DE COGNE Soc. Coop. – Anna Rosset – Nella Blanc

2° premio LES DENTELLIERES DE COGNE Soc. Coop. – Viola Jeantet

DRAP DI VALGRISENCHE – con il tema : Borsa

1° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Luana Usel Luana

2° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Luana Usel - Aslik Aloyan-

GIOCATTOLI – con il tema : Ape Car

1° premio Stefano Borettaz

2° premio Romano Hugonin

3° premio Paolo Paris

INTAGLIO DECORATIVO – con il tema : Cestino portafrutta

1° premio Claudio Anzeloni

2° premio Milena Bertelli

3° premio Piergiorgio Grosjean

LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO – con il tema : Espositore porta bottiglie

1° premio Corrado Gaspard

2° premio Mario Boggia

LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO – con il tema : Portapenne

1° premio Simone Fabbri

2° premio Rachele Abram

3°premio Alessandra Veruschka Fosseret



MOBILI – con il tema : Cassapanca

1° premio Falegnameria Concetto Legno di Flavio Chapellu

2° premio Enrico Chenal

OGGETTI IN VANNERIE – con il tema : Culla in vimini

1° premio Matteo D’Agostino

2° premio Ex-aequo Marco Marconi - Josefa Carrera Y Alfonso

OGGETTI TORNITI – con il tema : Abat-jour da tavolo

1° premio Romano Hugonin

2° premio Roberto Zavattaro

3° premio Elso Bionaz

ORO - con il tema : Emozioni in verticale

1° premio Laura Giuffre’



PIETRA LOCALE – con il tema : La Grolla

1° premio Cesare Bottan

2° premio Roberto Zavattaro



SCULTURE – con il tema : Emozioni in verticale

bassorilievo:

1° premio Erick Bionaz

2°premio Mauro Alidoro Pallais

3°premio Fabio Cerise

tuttotondo:

1° premio Siro Vierin

2°premio Gianfranco Anzola

3°premio Rino Colle’



MANUFATTI ARTERNATIVI - con il tema Emozioni in verticale

1°premio Ex-aequo Domus Picta di Biagiotti Sonia – Armando Blanc



PIOUN

Premio di partecipazione D’Socka Soc. Coop. Sara Barell

Le jury, composé des membres susmentionnés, a été élargi avec la présence de Roberta Bordon en qualité de directrice du Bureau des biens culturels ecclésiastiques et des édifices de culte du diocèse d’Aoste et de Lara Dulicchio en qualité de membre désignée par la Fondazione Trofeo Mezzalama, afin d’évaluer les œuvres présentées lors de la IVe édition des prix comportant l’acquisition d’œuvres de l’artisanat traditionnel. Ont obtenu ces prix : le sculpteur Giangiuseppe Barmasse, pour la figure d’Émile Chanoux, Raysor’g di Fabio Cornaz, pour « L’art d’être femme : l’univers féminin dans la société contemporaine », ainsi que Le petit Atelier di Luciano Regazzoni et Enrico Massetto, avec deux œuvres représentant le trophée Mezzalama.