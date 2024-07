Inaugura con successo il 27° Gran Paradiso Film Festival, tra Storia e Memoria, Natura e Cinema

La cerimonia di apertura ha abbracciato più comuni per portare aria di Festival anche dove le macchine non possono ancora arrivare e per far respirare la forza, il coraggio e la voglia di ripartire di Cogne al pubblico del Festival.

Un applauso incrociato ed emozionato tra le diverse location ha dimostrato la solidarietà e la coesione tra le comunità del Gran Paradiso, unite per l’emergenza. Una solidarietà che è emersa anche dalle parole delle istituzioni che hanno partecipato alla tavola rotonda sulla recente alluvione di fronte alle drammatiche immagini della strada interrotta e a quelle potenti della ricostruzione.

L’attualità è stata osservata anche attraverso le lenti della scienza grazie all’intervento di Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana, che ha proposto un excursus storico sulle alluvioni e sulle piogge del Gran Paradiso, creando piena consapevolezza nel pubblico presente dei rischi legati agli eventi estremi sempre più frequenti.

Grande protagonista della serata - nel parco del Castello di Aymavilles illuminato a fare da cornice ai film del Concorso Internazionale - Kartiki Gonsalves, giovane ed esordiente regista indiana, che con “The Elephant Whisperers” ha vinto l’Oscar. Nel suo messaggio al pubblico ha evidenziato: “È una storia che nasce dalla mia terra. È stato filmato a circa 20 minuti di distanza dai luoghi dove sono cresciuta, che conosco da sempre. L’obiettivo di questo documentario era attirare l’attenzione di un pubblico globale sul tema della convivenza fra uomo e animali, sul ruolo essenziale delle comunità indigene nel mondo, nella consapevolezza che condividiamo, in mille modi diversi, la vita con altre specie. Vorrei anche ringraziare di cuore la squadra del Gran Paradiso Film Festival per aver inserito il nostro documentario nella programmazione di questa edizione. Per noi è un onore. Vi ringrazio! Vorrei che la gente smettesse di vedere gli animali come “altro da sé”, scoprendo invece che sono come noi.”

Continuano nei prossimi giorni le proiezioni del Concorso Internazionale e le conferenze del De Rerum Natura con l’economista Carlo Cottarelli e con Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati.

Tutti gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti. Per informazioni sul programma della 27ma edizione e per prenotare il proprio posto per gli eventi, si prega di visitare il sito web ufficiale del festival all’indirizzo www.gpff.it e il sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it.

