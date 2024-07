Radici di Montagna - Quarta puntata - La Cava di Mouliye e le Macine di Saint-Marcel

Nella quarta puntata di "Radici di Montagna", Fabio Rean e Romy Morey, giornalista elevtica ci aiuteranno ad immergerci nella storia e nella bellezza della Cava di Mouliye a Saint-Marcel, un angolo nascosto ma affascinante della nostra regione.

Questo sito, meno noto rispetto ad altre attrazioni, nasconde un passato ricco e interessante. Lì, tra le rocce, si celano le tracce di un'antica attività mineraria che ha segnato la vita di molti.

La Cava di Mouliye, un incavo naturale nella roccia, fu utilizzata come rifugio dai minatori che, secoli fa, vi estraevano le macine necessarie per la macinazione dei cereali. Questi spazi, un tempo teatro di lavoro e fatica, offrono oggi uno sguardo prezioso su un passato che, purtroppo, rischia di essere dimenticato.

"Durante l'episodio, avremo il piacere di percorrere un sentiero classico ad anello che conduce alla cava, accompagnati dal sindaco di Saint-Marcel, Andrea Bionaz". spiega Rean.

Con la sua esperienza di guida naturalistica, Bionaz non solo racconterà la storia della cava, ma offrirà anche una panoramica sulle caratteristiche naturalistiche e geologiche del luogo. La sua conoscenza approfondita arricchirà la nostra esplorazione, rendendo il viaggio ancora più coinvolgente.

Non perdere questa avventura, che andrà in onda giovedì 25 luglio alle ore 20:00 su Rai Vd’A. Sarà un'occasione unica per scoprire un angolo meno conosciuto della nostra terra e per apprezzare la bellezza e la storia che si nascondono dietro le sue pietre.