Donnas: Dopo 10 anni si ripropone il Corso di Intaglio, in aggiunta al Corso di Scultura

Attualmente la Scuola di scultura è diretta dal maestro artigiano donnaziese, Sebastiano Yon, vincitore del premio La Saint-Ours 2024.

La novità è che, oltre alla scultura, dopo 10 anni, il Comune di Donnas propone nuovamente il corso di intaglio tenuto dall’artigiana emergente Cristina Costalaia.

La scuola di Donnas è una realtà molto importante per la comunità, sia per la promozione dell’artigianato tipico valdostano, che per la presenza in loco della celebre Fiera di Saint Orso di Donnas.

I corsi di scultura e intaglio vengono attivati, secondo le modalità previste dall’amministrazione regionale, per coloro che vogliono imparare le tecniche degli artigiani che ogni anno popolano con le loro opere le vie dell’antico borgo di Donnas per la Foire.

È possibile visionare l’avviso e scaricare i moduli di domanda sul sito istituzionale del Comune di Donnas nella sezione news (www.comune.donnas.ao.it) oppure presso l’Ufficio segreteria e l’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico. Gli interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione entro le ore 12.00 di lunedì 12 agosto 2022, consegnando il modulo di domanda (debitamente compilato in tutte le sue parti con allegata la fotocopia della carta d’identità) all’Ufficio protocollo o trasmettendola con e-mail all’indirizzo info@comune.donnas.ao.it.

Il corso di intaglio, come quello di scultura, prevede una quota di iscrizione di 80,00€ e inizierà presumibilmente nel mese di ottobre per un totale di 50 ore presso la sede dell’ex Municipio di Donnas.