Quart: Nuovo impianto semaforico sulla statale 26 all'Amerique su

L' intervento - come evidenzia il sindaco - mira a migliorare la sicurezza dell'incrocio, che attualmente presenta problemi di fluidità del traffico e ha registrato numerosi incidenti, in particolare a causa delle manovre di svolta effettuate in modo pericoloso.

L'obiettivo principale della sostituzione dell’impianto semaforico è quello di ridurre il rischio di collisioni frontali tra veicoli. La nuova soluzione prevede la sostituzione di tutte le lanterne e dei pali di sostegno, nonché la creazione di un tempo di svolta dedicato alle auto provenienti da Torino e dirette alla zona commerciale di loc. Amerique. Questo consentirà agli automobilisti di svoltare in sicurezza senza dover occupare l'incrocio, migliorando così la fluidità del traffico e riducendo il rischio di incidenti.

L'intervento, del valore di 24.000 euro, sarà finanziato interamente dal Comune di Quart utilizzando le risorse extra-canone previste dalla convenzione CONSIP4 per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, stipulata con ENELX nel 2023.

L'Amministrazione comunale considera questo intervento prioritario poiché contribuirà significativamente a migliorare la sicurezza degli automobilisti che transitano nella zona. Si spera che questo sia solo il primo passo verso una futura riqualificazione dell'intero tratto di SS26, di cui al momento non ci sono ulteriori informazioni disponibili.