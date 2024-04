Reines del 25 Aprile a Challand-Saint-Victor: Lumiére, Manda e Iris

Nella suggestiva cornice di Challand-Saint-Victor, si è svolta la Sesta Eliminatoria del 67° Concours Régional Batailles de Reines, una manifestazione che celebra la bellezza e la forza delle bovine della Valle d'Aosta. Il 25 aprile scorso, 150 possenti animali hanno preso parte a questa competizione tanto amata dal popolo valdostano.

Tra le protagoniste di questa emozionante giornata, spiccano tre nomi che hanno fatto vibrare il pubblico con la loro maestosità e la loro grinta: Lumiére, Manda e Iris.

Lumiére, Regina della Prima Categoria: Il prestigioso titolo di regina della Prima Categoria è stato conquistato da Lumiére, appartenente all'allevamento dei Frères Pinet di Issogne. Con la sua eleganza e la sua potenza, Lumiére ha dimostrato di essere la regina indiscussa del suo boschetto.

Manda, Sovrana della Seconda Categoria: La Seconda Categoria ha visto trionfare Manda, della tenuta di Dario Betemps di Saint-Christophe. La sua determinazione e la sua forza l'hanno resa una regina indomita, pronta a difendere il suo titolo con ogni fibra del suo possente corpo.

Iris, Sovrana della Terza Categoria: Sul gradino più alto del podio della Terza

Categoria si è stagliata Iris, appartenente all'allevamento di Ugo Jans di Perloz. La sua grazia e il suo vigore hanno incantato il pubblico, confermandola come una delle regine più ammirate della giornata.

Ma non è stata solo una questione di bellezza e fierezza: la competizione ha visto anche la sfida per il titolo di bovina più pesante, che è stato assegnato a Panthère, un'imponente presenza con i suoi 750 kg di pura potenza.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 28 aprile a Pollein, dove le regine della Valle d'Aosta torneranno a sfidarsi per conquistare il cuore del pubblico e il titolo di sovrane indiscusse dei pascoli. Non resta che prepararsi per un'altra emozionante giornata all'insegna della tradizione e della grandezza delle nostre amate Reines.