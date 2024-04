Il Nonno degli alberi valdostani

Fino a qualche anno fa, il larice più anziano della regione, con i suoi 1000 anni di storia, dominava nei boschi sopra Morgex. Tuttavia, il destino ha voluto diversamente, e l'imponente larice è caduto, lasciando il titolo di "più vecchio" a questo maestoso esemplare.

L'albero ha sicuramente visto molte stagioni passare. Forse è stato colpito da un fulmine o piegato da venti impetuosi, che hanno troncato una parte del suo possente fusto. Tuttavia, la natura ha il suo modo di guarire le ferite, e una nuova vita è germogliata dalla vecchia. Oggi, questo larice presenta una parte inferiore tozza e rugosa, testimone dei secoli trascorsi, e una parte superiore che si protende verso il cielo, simbolo di rinascita e speranza.

Da Chambave, ci si dirige verso Verrayes e si prosegue verso l'area di Champlong. Dal parcheggio, ancora un breve tragitto in auto porta alla base del Col des Bornes. Qui, appena prima del divieto di transito, si trova uno slargo sulla sinistra. Parcheggiata l'auto, un sentiero forestale si snoda nel bosco (una palina segnaletica indica il percorso, sebbene il cartello con l'indicazione dell'albero monumentale possa essere appoggiato per terra). Seguendo il sentiero nel bosco per circa cinque minuti, ci si trova di fronte al maestoso larice.

Come tutte le piante monumentali, anche questo larice è contrassegnato da una targa che ne celebra l'importanza e la storia millenaria. Sul sito della Regione Valle d'Aosta, nel geonavigatore dei sentieri, è possibile trovare la posizione di tutte le piante monumentali della regione, inclusa questa testimonianza vivente del passato.

Visitare l'albero più vecchio della Valle d'Aosta è non solo un'esperienza di immersione nella natura incontaminata, ma anche un viaggio nel tempo, alla scoperta dei segreti e delle meraviglie che la storia ha lasciato nel cuore delle montagne.